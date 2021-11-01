惡劣天氣及員工短缺影響 美國航空週末取消1900多個航班

據報導，美國航空 (AAL-US) 在上週末，取消了多達 1,900 多個航班，主要是由於惡劣天氣以及人員配置出現問題。同時，也反映出美國航空業勞工仍舊短缺。

美國航空運營長 David Seymour 表示由於強陣風危及飛航安全，使得班機延誤，機組人員因此無法返回地面，按照原定班表出勤。

去年新冠肺炎疫情爆發後，旅遊需求驟減，航空公司被迫削減航班，並為節省成本，要求數千名員工提前退休或放無薪假。不過，隨著近期疫苗接種持續，疫情有所趨緩，旅遊人數回升，許多航空公司開始重新召回員工，並積極增加航班以恢復獲利。

但是，近幾個月來的員工短缺，加劇了航空公司和工會之間的緊張關係。工會抱怨航空公司安排的航班數量超過了人員負荷能力，員工工時超出了每月正常上限，使得人員精疲力竭。

Seymour 指出，美國航空將有近 1,800 名空服人員自週一開始返工，其餘的將於 12 月返回。此外，他也表示，美國航空預計今年第四季將會增加約 4000 名新的員工，來應對年底長假的旅遊熱潮。

Bernstein 分析師 Doug Harned 表示，全球航空旅行需求走到「轉折點」，儘管尚未正式恢復正常，但目前復甦之路很安穩，主因在於疫苗施打的普及化，疫苗正使美國、歐洲國內旅行需求上升。儘管一些地區疫情狀況仍嚴峻，但多數國家應該在 2022 年 4 月前能逐漸開放。

據統計，航空業背負債務去年至今已增逾兩成至 3400 億美元。不過，IATA 總幹事 Willie Walsh 表示，航空業已過危機的低谷，雖然仍然存在一些嚴重問題，但復甦之路已逐漸明朗。

IATA 預測，2023 年航空業將恢復獲利，明年乘客總數將從今年的 23 億人增至 34 億人。