IC載板明年更缺 外資喊南電、景碩新天價

「ABF 載板大多頭」高盛證券今 (1) 日再度出具報告指出，ABF 載板在過去三個月供給更加吃緊，未來兩年的供需缺口仍高達 30-50%，加上主流層數增加，整體產業呈現結構性增長，銷售單價可望再向上，看好南電 (8046-TW)、景碩 (3189-TW) 明年獲利分別挑戰 3 股本、1 股本，目標價也上調至 930、350 元。

外資表示，現今 ABF 載板的客戶，不僅確保明年產能，更延長合約期間至 2025 年，顯現客戶確保產能的態度轉為更加積極，意味著 ABF 載板供需缺口正逐步擴大，有助銷售單價持續上漲。

外資原預計 ABF 載板價格將在明、後分別上漲 16%、8%，不過，受惠需求強勁，上調價格漲幅為 32%、10%，將推升南電毛利率、每股純益達 37%、31 元，較今年的 27%、15 元大幅成長。

此外，ABF 不僅售價上漲，新應用也崛起，包括車用、先進封裝等，其中，外資認為，電動車的半導體含量將是傳統內燃機的 3-5 倍，將為 ABF 載板創造新的發展機會，進一步加劇產業供需緊張的態勢。

南電長期耕耘先進封裝領域、著墨高階市場，先前就曾與中國 AI/HPC 晶片廠合作，為其打造 16-20 層的 ABF 載板，與現今主流的 10 層相比，難度顯著增加，看好南電將是非英特爾 (INTC-US) 陣營採用先進封裝的載板主力供應商。

外資也認為，不僅南電受惠高階 ABF 載板市場發展，ABF 載板主流層數也將由現今的 10 層，提升至 2022/2023 年的 12-14 層，將有助景碩整體銷售單價、毛利率再優化。

外資預計，景碩明年營收年增達 20%，相較先前預估的 10% 樂觀，且除首季受季節性因素下滑後，未來三季將逐季走揚並創高，整體毛利率也將衝上 32%，每股純益達 13 元，獲利挑戰一股本。