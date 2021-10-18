〈觀察〉美對中揮太陽能大刀 台廠獲轉單卻笑中帶淚

隨著美國二度揮刀制裁中國，台灣太陽能廠紛紛迎來轉單，不過，業界坦言，中國業者為減緩美禁止進口帶來的衝擊，勢必為自家產品另謀出路，目前已有中國一線業者等向台灣能源局登錄名單，可望直接對台銷售，成為國內模組銷售的隱憂。

美國近來接連對中國太陽能產業實施制裁，先前已明令禁止採用新疆料源製作的太陽能產品，後續又接獲請願書，期望對中國在東南亞設廠規避關稅的行為進行調查，讓美國系統廠、零售商積極尋找替代料源，台廠因此迎來轉單。

台廠聯合再生 (3576-TW)、元晶 (6443-TW)、太極 (4934-TW) 等皆證實獲轉單，並與美國客戶進行設計、切入美國市場，重啟外銷動能。

不過，中國業者隨著出貨受阻，先前大量產出的模組，也規劃轉向銷售至其他地區，去化庫存，台灣一年需求量達 2-3GW，儘管低於美國數倍，但也成為中國業者的目標。

台灣系統廠須採用經濟部能源局核可的模組，以確保長期發電、售電品質，根據能源局太陽光電模組產品名單顯示，中國一線大廠如隆基 (LONGi)、晶科 (Jinko)、晶澳 (JA SOLAR) 等，已在今年登錄 M10、M6、G1 尺寸的模組，顯見中國業者已完成切入台灣市場的前置作業。

業界表示，儘管國外進口模組無享有 VPC 補貼的 6% 躉購費率加乘優惠，但因在東南亞製造，成本相對台灣低廉，一來一往間，即便終端系統廠採用進口模組，也有機會獲得不錯報酬率，成為台灣模組廠產品銷售的隱憂。

業者認為，若要開放國外進口模組，應制定相關配套措施，如採用最新一代尺寸的 M10，即可享有更高的 VPC 補貼，確保台廠的競爭優勢，同時，也期望政府向美國爭取貿易對談，降低反傾銷稅額，既安內又能攘外 (拓展海外市場)。