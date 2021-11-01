資深人士：比特幣都能飆破6萬美元 正說明通膨嚴重

矽谷風投大佬、億萬富翁 Peter Thiel 周日 (31 日) 在一個保守派會議上表示，比特幣的高價格表明，美國經濟正面臨真正的通膨。

他指出，物價的上揚不是暫時的，而美國聯準會既沒有解決通膨問題，甚至沒有意識到它的嚴重性。

Thiel 稱，他後悔沒有早點購買更多的加密貨幣，他說：「我不確定價值 60000 美元的比特幣，是否值得投資者積極購買，但可以肯定的是，它告訴我們，我們正處在危機時刻。」

Thiel 批評，聯準會甚至沒有意識到這個問題，還接受了新的理論，認為可能在不引發通膨的前提下大量印鈔。他引用哲學術語，稱聯準會處在知識的封閉 (epistemic closure) 狀態。

在剛剛過去的 10 月份，比特幣上漲了 40%，成為自 2020 年 12 月以來最佳的單月走勢表現，甚至超過了第一季的漲幅，同時也是史上首度在月底收於 6 萬美元上方。

在台北時間周一中午 12:00 左右，比特幣報價一度跌破 6 萬美元關卡，不過在下午 15:00 左右突然一波急漲，快速站回 62000 美元上方。據 Coindesk 報價，至下午 15:57，比特幣報 62129 美元。