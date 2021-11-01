〈美股盤前要聞〉美將公布10月製造業PMI 美股期貨上升

美國今日將公布 10 月 Markit 製造業 PMI、10 月 ISM 製造業 PMI。美國 10 年期公債殖利率來到 1.582%。美股期貨週一 (1 日) 上升，道瓊期貨升 0.44%，標普 500 期貨漲 0.41%，那斯達克 100 期貨漲 0.85%。

1.G20 氣候協議令人失望 拜登指責中俄不肯承諾更多

G20 峰會周日 (31 日) 達成了一項氣候協議，但協議遠不及一些國家的期望。美國總統拜登表示，對俄羅斯及中國沒有承諾應對氣候變化表示失望。義大利總理德拉吉 (Mario Draghi) 稱會議取得圓滿成功。

G20 國家領袖共同承諾，採取比以往任何時候都更強有力的行動，來限制全球變暖。但由於包括俄羅斯和中國在內的一些國家的反對，最終並未達成逐步淘汰煤炭的協議。

拜登表示，自己對這一結果感到失望，未來還有很多工作要做。他特別點名有些國家做得不夠，包括俄羅斯、中國及沙烏地阿拉伯。

2. 美國航空週末取消 1900 多個航班

據報導，美國航空 (AAL-US) 在上週末，取消了多達 1,900 多個航班，主要是由於惡劣天氣以及人員配置出現問題。同時，也反映出美國航空業勞工仍舊短缺。

美國航空運營長 David Seymour 表示由於強陣風危及飛航安全，使得班機延誤，機組人員因此無法返回地面，按照原定班表出勤。

Seymour 指出，美國航空將有近 1,800 名空服人員自週一開始返工，其餘的將於 12 月返回。此外，他也表示，美國航空預計今年第四季將會增加約 4000 名新的員工，來應對年底長假的旅遊熱潮。

3.G20 領袖正式核可全球稅收協議 設 15% 的最低企業稅

世界 20 個最大經濟體 (G20) 的領導人周六 (30 日) 核可了由美國總統拜登主導的全球稅收協議，設定 15% 的最低企業稅，以阻止大企業透過「避稅天堂」隱藏利潤，並同意向較貧窮的國家提供更多的 Covid-19 疫苗。

首日各國取得最重要的共識，是同意最低 15% 的企業稅，預計 2023 年實行。這將使跨國企業未來無論將總部設於何處，都無法逃避其在離岸實體中的利潤。

4. 美 FDA 核准 BNT 疫苗用於 5 至 11 歲兒童

美國食品和藥物管理局 (FDA) 週五核准了輝瑞 (PFE-US) 和 BioNTech (BNTX-US) 開發的新冠疫苗 (簡稱 BNT 疫苗) 可用於 5 至 11 歲兒童，使其成為美國首款針對兒童的新冠疫苗。

輝瑞表示，週六起將開始運輸兒童疫苗瓶到藥店。FDA 的決定將使 2800 萬美國兒童可以使用該疫苗，其中許多人已重返校園接受實體課程。

然而，美國疾病控制與預防中心 (CDC) 必須先簽核才能分發疫苗。CDC 排定下週召開諮詢委員會會議以審查兒科劑量，討論有關該年齡層施打 BNT 疫苗的建議，預計會迅速批准並公開分發。

5. 資深人士：比特幣都能飆破 6 萬美元 正說明通膨嚴重

矽谷風投大佬、億萬富翁 Peter Thiel 周日 (31 日) 在一個保守派會議上表示，比特幣的高價格表明，美國經濟正面臨真正的通膨。

Thiel 稱，他後悔沒有早點購買更多的加密貨幣，他說：「我不確定價值 60000 美元的比特幣，是否值得投資者積極購買，但可以肯定的是，它告訴我們，我們正處在危機時刻。」

在台北時間周一中午 12:00 左右，比特幣報價一度跌破 6 萬美元關卡，不過在下午 15:00 左右突然一波急漲，快速站回 62000 美元上方。據 Coindesk 報價，截稿前，比特幣報 62129 美元。