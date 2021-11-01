供應鏈瓶頸、產線升級干擾生產 蔚來10月交車量月減65%

受供應鏈瓶頸和產線問題拖累，蔚來汽車 (NIO-US)10 月交付量較上月大減 65%，與同業小鵬汽車(XPEV-US) 和理想汽車 (LI-US) 的交付表現大相徑庭。

儘管交付數據不佳，周一截稿前，蔚來美股盤中仍漲 3.2％，小鵬和理想分別漲 2.9％和 1.1％。目前蔚來市值約 665 億美元，為三大新能源車企中最大，小鵬和理想汽車市值分別約 410 億美元和 352 億美元。

蔚來周一公布 10 月交付量達 3,667 台，遠低於 9 月的 10,628 台，且較去年同期下滑 27.5%，除了供應鏈干擾之外，蔚來還將交付下滑歸咎於產線升級以及新品上市準備所致。

數月以來，全球晶片短缺嚴重打擊各大車企，蔚來也不例外。儘管面臨生產挑戰，蔚來表示，在用戶需求增長助益下，10 月新訂單再攀歷史新高。

小鵬汽車同日公布 10 月交付量達 10,138 台，雖略低於 9 月創下的新高紀錄，即 10,412 台，但也連續 2 個月破萬。

理想汽車 10 月交付量則達 7,649 台，較上月增長近 8%，為中國「造車新勢力」當中唯一實現月成長的車企。