無懼通膨 股票ETF單周吸金逾300億美元

根據彭博資訊統計，過去一週整體股票型 ETF 近一週資金淨流入 346 億美元，主要流入美國股市 268 億美元，法人示警，如果通膨與主要央行貨幣政策緊縮擔憂加劇，可能牽動金融市場波動加大，建議可挑選具備抗通膨色彩的資產，核心配置首選產業多元布局的美國平衡型基金，兼顧收益及類股輪動機會。

富蘭克林證券投顧分析，企業財報利多激勵全球股市十月上漲 5.13%、創去年十一月以來最大單月漲幅，其中美股三大指數漲幅介於 5.9%~7.3%，扮演多頭先鋒。

展望未來，盤勢將聚焦景氣、通膨、供應鏈短缺、央行貨幣政策及聯合國氣候峰會 (COP26) 能否達成具體決議，尤其受到通膨可能維持高檔更長時間，高盛證券預測，聯準會升息時點可能提早到 2022 年 7 月，預估明年十一月將第二度升息，之後每年升息兩次。

投資標的部分，建議可挑選具備抗通膨色彩的資產，核心配置首選產業多元布局的美國平衡型基金，兼顧收益及類股輪動機會；另外，預期中國官方可能適度微調政策以緩解經濟下行風險，欲逢低承接者可側重科技及消費雙主流的亞洲中小型股票型基金。

安聯投信指出，除貨幣政策、多空雜音等因素外，股市長期走勢應仍會回歸包括總體經濟與企業獲利等基本面因素，觀察美股企業第三季財報，可發現多數企業財報數據仍偏正向或優於預期。

至於總經部分，利多因子包括了經濟重啟、企業資本支出上升、遞延需求、超額儲蓄以及財政政策利多可期等，也有望對風險性資產帶來正面支撐作用。

安聯投信強調，當前影響市場投資情緒較大的因素之一便為偏高的通膨數據，而通膨相關的風險則應留意包括房市、供應鏈以及勞動市場供給的改善狀況。在股市的投資主軸上，則建議宜著重在具定價能力的公司、獲利穩定成長的公司及受惠疫情復甦的服務業、乾淨能源與電動車等。