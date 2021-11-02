【路博邁投信】路博邁投資長觀點－COP26氣候峰會：如火如荼展開

@作者：Jonathan Bailey，ESG 投資團隊主管、Sarah Peasey，歐洲 ESG 投資總監

對於投資人與全球氣候而言，聯合國氣候變化綱要公約第 26 屆締約方大會（COP26）堪稱是這個世代最重要的全球峰會。

聯合國氣候變化綱要公約第 26 屆締約方大會在上週末於英國格拉斯哥市正式登場。

第 21 屆大會距今已是 5 年前的事情，當年幾乎全球每個國家皆簽署巴黎氣候協定，承諾改善與因應氣候變遷的威脅並投入所需資金。繼各國在第 21 屆大會奠定基礎之後，現在全球領袖再次齊聚第 26 屆大會，將當年的承諾化為具體行動。

許多人認為本屆大會堪稱這個世代最重要的全球峰會，因為會中「達成」與「未達成」的決議與承諾，可能會決定我們能否實現 2050 年淨零碳排目標、將全球氣溫升幅控制在攝氏 1.5 度以下，以及避免災難性的環境變遷。

此次大會不僅將決定對抗氣候變遷的成敗，更將對投資人帶來深遠的影響。倘若各國領袖在會中做出必要的承諾，這些承諾料將對金融市場的定價帶來影響，且新出爐的大量投資計畫也將造就龐大的資金需求。

我們希望此次峰會能夠在以下三大項目實現具體的進展：各國自訂減排貢獻度目標（NDCs）、支持開發中國家、以及底定巴黎協議規則書（Paris Rulebook）。

減排仍須努力

根據聯合國環境署最新發佈的減排缺口報告，儘管各國發佈更強而有力的氣候政策並制訂更具野心的減排目標，但是這些根據巴黎氣候協定制訂的短期承諾仍遠遠不足以將氣溫升幅控制在攝氏 2 度以下，更別說是 1.5 度的目標。為了讓 2100 年的全球氣溫升幅控制在攝氏 2 度以下，從現在起到 2030 年，各國必須額外減排 110 至 130 億公噸的二氧化碳，若要將氣溫升幅控制在攝氏 1.5 度以下，則需額外減排 250 至 280 億公噸。

氣候行動追蹤組織（CAT）分析全球 63 個國家的減排進度，結果顯示這些佔全球八成溫室氣體排放量的國家之中，沒有一個主要國家能夠成功將氣溫升幅控制在攝氏 1.5 度以下。此外，截至 7 月 31 日為止，超過 70 個國家未能在最後期限更新各國自訂減排貢獻度目標，其他國家－例如巴西與墨西哥－即便提交「更新」後的資料，但也只是重申與 2015 年同樣的目標。中國－全球最大的污染來源國－宣佈新的自訂減排貢獻度目標，但並未正式提交聯合國。

已開發國家也沒有如承諾要為發展中國家每年提供已杯水車薪的 1000 億美元的資金援助對抗氣候變遷。即便是為了實現最基本的脫貧目標，部分較貧窮的國家必須在 2030 年以前將能源供給增加一倍，到了 2040 年更需增加三倍，因此沒有已開發國家的投資，開發中國家連最基本的脫貧目標都無法實現。

巴黎協議規則書底定之後，可能將對金融市場與投資人帶來直接影響。值得一提的是，倘若各國能對第六項條文達成協議，屆時將有助於打造真正的國際碳交易市場，整合目前各自為政的碳交易架構，解決各國碳定價落差過大的問題，並可望為目前居於劣勢的企業開啟全新競爭環境。

此外，民間企業與金融產業同樣得盡一份心力。目前，在各種國際倡議－例如氣候相關財務資訊披露工作小組（TCFD）－的帶領之下，氣候相關的資訊揭露已變得更加透明，進而促使企業採取進一步的改善行動。儘管如此，根據科學基礎減量目標倡議（SBTi）最近發佈的報告，即便有 4200 家來自 20 大工業國的企業發佈氣候目標，但是當中只有 20% 的目標以科學為基礎。其中，阿根廷、印尼、南韓、俄羅斯、與沙烏地阿拉伯等國沒有一家企業發佈以科學為基礎的目標。

採取行動

路博邁透過各種不同的方式積極採取行動，與各個產業組織及利害關係人合作。舉例來說，我們資助轉型路徑倡議的研究計畫，助其評估企業是否已準備好因應低碳經濟轉型帶來的影響。此外，我們加入氣候行動 100 + 倡議，與其他成員聯手施壓全球最大的溫室氣體排放企業並要求採取改善作為。我們參與碳揭露計畫的科學基礎減量目標倡議，與其他成員一同參與企業治理活動。

除了參與外部組織，路博邁亦從內部採取具體行動。早在約兩年以前，路博邁便已制訂氣候相關企業發展策略，並在最近正式發佈淨零碳排承諾，與其他全球 120 多個專業投資機構一同成為淨零排放資產管理公司倡議的成員。此外，路博邁自 2020 年起針對旗下所有的共同基金投資工具制訂動力煤排除政策。同一年，我們獲得一筆為期 5 年的銀行循環信用額度，以路博邁在各項永續發展目標的表現決定融資的條件。

賦能

更重要的是，我們協助客戶發揮正向影響力。路博邁早已將環境、社會、治理因子融入投資流程，個別企業面臨的氣候風險一直是我們研究的焦點。此外，我們於 2020 年進一步推出氣候風險值研究模型，以由上而下的角度分析實體與轉型風險。氣候風險值研究模型產出的分析結果有助於我們在內部充分落實動力煤排除政策。此外，我們藉由股票與信用債影響力投資策略，將資金導入有助於對抗氣候風險的解決方案，並同時以股東與債權人的角度致力協助企業實現減排目標。

此外，我們深信路博邁可助資產擁有者一臂之力，為投資組合規劃實現淨零碳排的路徑，完成這項複雜且艱鉅的挑戰。我們根據氣候變遷機構投資人團體（IIGCC）發佈的架構，建立一套共分七個階段的行動計畫。IIGCC 發佈的架構廣為各界採用，並針對以下各個項目制訂具體的行動步驟：設定目標、制訂最低標準與排除條款、風險評估、資料與資訊蒐集、以及建立參與治理計畫。我們根據客戶投資委任的需求為基礎，制訂路博邁的七階段行動計畫。舉例來說，我們協助歐洲首屈一指的永續資產投資人 Brunel Pension Partnership，管理規模高達 13 億英鎊的氣候轉型多元信用債投資策略。該投資策略以實現在 2050 年前，致力降低投資組合在第一類與第二類碳排放為零。

共同的目標

我們認為減排溫室氣體是每個人的共同目標，從政府到企業，從投資人到消費者，所有的利害關係人必須齊心協力，才能將對抗氣候變遷的承諾化為必要的具體行動。我們對於路博邁與投資業界的努力與進展感到自豪，但也知道未來努力的空間仍十分龐大。我們將密切關注本週聯合國氣候變化綱要公約第 26 屆締約方大會的成果，藉此評估各國領袖是否將與我們站在對抗氣候變遷的同一陣線。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本文所含資訊反映文件編製日觀點，其資料來自路博邁認為可靠之來源。路博邁並不對本文件內任何資料之正確性為任何陳述或保證，亦不保證這些資料所為之任何估計、預測或意見將會實現。本處所表達之意見，可能在文件發布後隨後續條件變化。本資料僅供參考，本公司並不針對個人狀況提供投資建議，投資人如欲進行投資，應自行判斷投資標的及其投資風險，並承擔投資損益結果，不應將本資料內容視為投資之唯一依據。本文提及之個股僅供說明之用，不代表任何金融商品之推薦或建議，亦不代表基金未來投資。