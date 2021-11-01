勞長：11月底前重啟移工引進 入境優先順序採積分制

新冠肺炎疫情爆發後，不少產業面臨缺工問題，勞動部長許銘春今 (1) 日透露，開放移工引進方案已提交疫情指揮中心，將採「積分制」作為優先入境的依據，評估項目包括移工是否接種疫苗、來源國疫情、雇主防疫準備等，預計 11 月底前重啟移工入境。

今年 5 月中旬本土疫情大爆發，政府全面暫緩移工引進迄今，導致營造業缺工狀況日益嚴重。許銘春今天赴立法院業務報告，並備質詢，多名立委關切，隨著國內疫情趨緩，疫苗覆蓋率持續攀升，勞動部何時開放移工入境。

對此，許銘春表示，計畫書已送至中央流行疫情指揮中心指揮核定，預計 11 月底前應可開放，但勞動部希望能更早開放。

許銘春進一步指出，目前朝向專案開放來規劃，內容包括國內外的防疫準備，勞動部已與衛福部協調，擬預留 1700 張集中檢疫的床位給移工，而疫苗的施打及入境前的 PCR 檢測認證，將透過駐外單位協助驗證。

根據勞動部規劃，將以積分制引進移工，積分越高即可優先入境，評估項目包括來源國疫情、移工接種疫苗數量、雇主防疫準備等 3 項，開放名額將配合指揮中心每周釋出的集中檢疫所床位而定。

許銘春表示，台灣主要有 4 個移工來源國，分別為印尼、泰國、菲律賓、越南，其中僅印尼每天確診數維持在 1000 人，其他 3 國每天都有上萬人染疫，為了維護台灣得來不易的穩定疫情，政府採專案開放，並要求更嚴格的配套措施，避免造成防疫破口。