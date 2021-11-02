〈張忠謀再任特使〉總統交付二大任務 爭取加入CPTPP、疫後重啟自由貿易

今年 APEC 經濟領袖會議將於台北時間 11 月 12 日晚間舉行線上峰會，由紐西蘭主辦，總統蔡英文今 (2) 日正式宣布，由台積電 (2330-TW) 創辦人張忠謀第五度擔任領袖代表參加，並交付兩大任務，首先，要爭取其他會員國支持台灣加入 CPTPP，並傳達我國對於疫後開放邊境、重啟自由貿易的理念。

蔡英文表示，感謝張忠謀再次接下今年 APEC 經濟領袖會議領袖代表的重任，再度代表總統出席，在 7 月 APEC 加開的非正式領袖閉門會議上，張忠謀已經針對疫苗及經濟復甦議題表達台灣的理念和主張，接下來這次的會議討論將是後疫情時代的機會和挑戰。

蔡英文指出，張忠謀將在此次會議中表達對自由貿易的支持與堅持，也期待 APEC 繼續秉持這樣的精神，加速疫後經濟的復甦，並回復全球可信賴的供應鏈；另外，今年 9 月台灣已正式申請加入 CPTPP，將可促進產業之間的連結，強化區域經濟的安全，因此，要請張忠謀在此次會議爭取更多成員國支持台灣加入 CPTPP。

蔡英文表示，張忠謀非常注意疫後的邊境管制鬆綁，最重要的關鍵就是疫苗，總統也非常同意，呼籲 APEC 做出更多努力，讓各國以更公平迅速的方式取得安全有效的疫苗，此外，我們也呼籲 APEC 夥伴善用數位工具打造堅韌的醫療體系，運用科技防疫是台灣控制疫情的關鍵，我們會持續跟國際社會分享經驗，一起對抗 COVID-19。

蔡英文強調，台灣有能力也有意願貢獻專業，今年是台灣加入 APEC 30 周年，這 30 年來，台灣與 APEC 的合作為區域帶來了改變及發展，面對當前的情勢，台灣更希望貢獻一己之力，協助區域一起站穩腳步，繼續向前邁進，相信以張忠謀的專業和經驗，一定能向國際社會清楚的傳達台灣對貢獻區域發展的意願，並且為台灣爭取更多合作空間。

張忠謀致詞時表示，很可惜這次又是線上會議，與其他會員國領袖互動機會又沒有了，不過，每位領袖代表還是有幾分鐘的時間來闡述理念。

張忠謀指出，此次會議上，將完成總統交付的二大任務，包括與工作小組密切合作促成加入 CPTPP 以及疫後經濟復甦，他認為首要恢復國際商務、旅遊來往，必須大家都施打疫苗，但全球疫苗分配仍有問題，需要大力改善，同時各國必須開放自由貿易，避免因疫情再度全面關閉國門的情形。

張忠謀表示，事實上，7 月 APEC 非正式領袖閉門會議中已經談及疫苗及邊境開放議題，此次會再加強呼籲。

總統府發言人張惇涵指出，11/8-11/9 將召開 APEC 年度部長會議，11/11 晚間舉行企業諮詢委員會 (ABEC) 與領袖對話，紐西蘭方將各會員國 ABEC 代表分為五組進行，我國代表分別為宏碁 (2353-TW) 董事長陳俊聖、廣達 (2382-TW) 技術長張嘉淵、台灣大哥大 (3045-TW) 總經理林之晨，都會參加相關組別的會議或對話。