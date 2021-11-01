中碳Q3純益季增14% 每股賺1.42元 寫8季新高

中碳 (1723-TW) 今 (1) 日公告第三季財報，受惠國際油價大漲，煤化學品價格同步飆漲，單季純益 3.3 億元，季增 14%，年增 1.04 倍，每股純益 1.42 元，寫 8 季新高；前三季純益 8.54 億元，年增 68%，每股純益 3.68 元。

中碳第三季營收 22.96 億元，季增 17.6%，年增 97.67%，毛利率 21.06%，季減 0.14 個百分點，年增 0.2 個百分點，營益率 16.16%，季增 0.46 個百分點，年增 2.84 個百分點；稅後純益 3.3 億元，季增 14.18%，年增 1.04 倍，每股純益 1.42 元。

中碳前三季營收 59.17 億元，年增 51.3%，毛利率 21.09%，年增 1.4 個百分點，營益率 15.87%，年增 2.33 個百分點；稅後純益 8.54 億元，年增 68.44%，每股純益 3.68 元。

中碳受惠國際油價持續站穩高檔，與油價連動的苯、雜酚油等煤化學產品價格也大幅上漲，利差空間擴增，第二季 EPS 攀近 7 季高點，第三季則續改寫近 8 季新高。

