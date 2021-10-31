日本拚再生能源占比倍增 中碳儲能布局迎商機

日本政府最新訂定的 2030 年再生能源發電占比目標，將較現有比重倍增，將帶動太陽能、儲能等相關需求升溫，而中碳 (1723-TW) 透過負極材料，擴大布局儲能業務，在日本市場已有所斬獲，近一、兩個月，一家知名大廠客戶訂單更大增逾 3 倍，隨著日本政府力拚減碳，中碳營運也將受惠。

日本政府大幅提高太陽能等再生能源占整體發電量比重，目標 2030 年度提高至 36-38%，較現行的比重倍增，大刀闊斧力拚減碳。

中碳所生產的介相碳微球為鋰離子電池負極關鍵材料，應用領域廣泛，涵蓋電動工具、空拍機、電子菸與 3C 產品之外，還有太陽能、風力發電及相關儲能系統。

由於日本政府建築法規要求住宅需裝設儲能設備，帶動相關商機，已有一家知名日本大廠開始提貨，將其綠電產品結合儲能，中碳為其儲能產品負極材料獨家供應商，在相關需求高漲下，近一、兩個月，客戶訂單已大增 3 倍多。

另一家建設起家的日本儲能客戶，未來蓋新建案時，就會直接將儲能產品納入建築規畫中，目前產品已完成認證，本季正式出貨。

除介相碳微球外，中碳另一項產品超級電容活性碳，具備耐高溫、壽命長、功率大等特性，可應用在起重機、堆高機、輕軌、風力發電機等需要大功率驅動的產品，若添加到汽車用的鉛酸電池中，能延長汽車鉛酸電池壽命，單價是負極材料的 2 至 3 倍。

超級電容活性碳已順利打入日本大廠日立供應鏈，也有其他日本客戶洽單中，隨著大客戶穩定提貨，加上產品單價高，獲利貢獻可望明顯拉升。