異業合作！漢堡王攜手Robinhood平台 App點餐抽比特幣

漢堡王已與網路證券交易平台 Robinhood 合作，週一起為期 3 週，提供 Royal Perks 會員贏得加密貨幣的機會。

會員顧客只要在漢堡王的 app 上消費至少 5 美元，就有機會獲得狗狗幣、以太幣或比特幣，但均須透過已核准的 Robinhood 帳戶才能領取獎品。

加密貨幣已是 Robinhood (HOOD-US) 商業模式的重要組成部分。Robinhood 上週公布，最新季度來自 7 種加密貨幣的交易營收達 5100 萬美元，較去年同期成長 860%，但較上一季同項目營收 2.33 億美元相比大幅下降。

Robinhood 執行長 Vlad Tenev 表示，目前平台上已有 100 萬人以上加入加密錢包等待名單。該技術讓投資者可以整合其數位貨幣。

但週一的消息對 Robinhood 的股價影響不大，週一股價下滑 0.34%，收每股 34.85 美元，且盤中低點達 34.42 美元，盤後續跌。

漢堡王表示，該加密貨幣交易將提供 20 個比特幣、200 個以太幣和 200 萬個狗狗幣，根據公告，獲獎機率將隨著獎品的分發而改變。

漢堡王母公司 Restaurant Brands International (QSR-US) 也加入了對加密貨幣有曝險的企業名單，週一股價上漲 1.77%，收 57.64 美元，盤後續揚。

根據 CoinDesk，截至消息公布，過去 24 小時上漲 1.1% 至 61230 美元，而以太幣同時間上漲 2.67% 至 4.333 美元。