日經：蘋果iPad產量兩個月砍50% 優先滿足iPhone 13晶片需求

日經亞洲 (Nikkei Asia) 報導，多名消息來源透露，供應鏈瓶頸和歐美疫後復甦，促使蘋果 (AAPL-US) 過去兩個月來把 iPad 產量大砍 50%，並把更多零件分配給 iPhone 13。

知情人士說，9 月和 10 月的 iPad 產量比蘋果原訂計畫大減 50%，不只如此，一些舊款 iPhone 的零件也被挪移給 iPhone 13 使用。

iPad 和 iPhone 不少零件相同，包括核心和周邊晶片，讓蘋果在某些情況下可以靈活分配。

知情人士說，歐美市場占蘋果 66% 營收，隨著西方國家逐漸從疫情中復甦，蘋果預期 iPhone 13 需求將強過 iPad，而把 iPhone 生產順位擺在 iPad 前。

此外，目前正是蘋果確保新手機生產平順的關鍵時期。iPhone 銷售高峰通常是新機發表後的幾個月內，而蘋果今年在 9 月 24 日發表 iPhone 13。

市場對 iPad 需求仍強勁，今年前九個月總出貨量 4030 萬部，比去年同期增加 17.83%。iPad 去年在全球平板市場的市占率為 32.5%，遠勝三星的 19.1%。

這並非蘋果首次為了 iPhone 生產犧牲 iPad。去年蘋果就曾把 iPad 零件分配給 iPhone 12，確保疫情導致的供應鏈瓶頸不會影響 iPhone。

但今年購買新 iPad 的消費者得等更多時間才能拿到貨。無論在美國還是歐洲，10 月底訂購 256GB iPad，需要等到 12 月第一周才會到貨，中國也須等上六周。

蘋果在上周公布財報時對供應鏈瓶頸坦承不諱，財務長梅斯特里 (Luca Maestri) 說，iPad 本季 (10 到 12 月，蘋果會計年度第 1 季) 營收會下降，是唯一一個銷售下滑的產品類別。執行長庫克則預估，疫情導致的製造中斷和晶片短缺，使公司第 4 季 (9 月 25 日止) 營收減損 60 億美元。