〈台股風向球〉11月開局充斥停看聽氣氛 Q3財報亮眼股各自表態

台股進入 11 月後，法人認為，經過 10 月反覆整理後，大盤已出現 W 線型的底部型態，預料即便聯準會 11 月如市場預期宣布縮減購債，利空已鈍化，不至對台股造成大幅度衝擊，不過，11 月第一周停看聽氣氛將主導盤勢，由第三季財報亮眼個股持續各自表態。

籌碼面來看，外資在集中市場上周四、五再度轉賣，內資加碼意願也不足，造成三大法人過去一周小幅賣超 23 億元，然而，店頭市場明顯氣氛不同，三大法人合計買超 47.62 億元。

以金額來看，外資買超前 10 大標的依序有穩懋、聯發科、欣興、台積電均超過 20 億元，友達、元大台灣 50 和南電也超過 15 億元，陽明、群創和光磊均逾 10 億元，顯然對電子股加碼意願相對高。

未來一周，市場主要聚焦在 FOMC 會議，由於聯準會主席鮑爾 10 月下旬鬆口表態是減少購債的時候，一般預期，11 月 3 日的 FOMC 將宣布 QE 縮減。

永豐投顧分析，回顧 2014 年 QE 縮減的經驗，1 月宣布要減少購債後，S&P500 由 1840 點跌到 1740 點，幅度約 5.6%，同時間台股由 8598 跌到 8230 點，幅度約 4.3%，不過，此次台股在 10 月整理後，16700 點以下已初具底部型態，預料這次市場反應應會淡化。

另一方面，台股正處在超級財報周，未來兩周大盤將持續反映個股財報表現，由於 Bloomberg 10 月將台股全體上市公司第三季獲利再調高到年增 35%，顯示市場對上市櫃業者獲利具有信心。

不過，永豐投顧也提醒，考慮低量環境和月初的 QE 縮減變數，年底前經理人態度將轉趨保守，市場轉樂觀時仍須提防回吐賣壓。

元大投顧則認為，近期大盤未能有效擴量攻堅，加上電子指數尚未突破前高，日 KD 指標卻已來到前波高檔鈍化區的峰值，短線恐有技術性修正疑慮，預估台股將持續於季線附近震盪整理。