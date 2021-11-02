新時代的金融投資領航者

根據行政院主計總處資料顯示，2020 年台灣女性勞動力參與率為 51.41%，代表越來越多女性步入職場，也顯示女性經濟獨立比例提升且擁有豐富收入。

女力經濟崛起，值得一提的是，理財投資觀念也很有自主運用的想法。

面對新冠疫情全球蔓延，影響人們對風險的重視，多數人傾向主要儲蓄或投資放在能獲得最佳報酬的商品或最易於瞭解的商品上。富達投信《2021 台灣女性投資理財報告》觀察到女性勇於強化自身的投資財務體質，加上女性在意退休後可支配的收入多寡，因此女性更願意採定期定額累積財富。

在投資觀念上，有報導研究人員發現，男性交易的比例較頻繁，願意承受的風險比女性高，但長期來說，女性得到的報酬率會比男性高一些。而許多女性對於永續投資表示興趣，女性理財比男性更關心 ESG 議題，有七成女性希望財富能回饋世界正面改變，對於「永續」的追求逐漸落實執行。

而富達投信信投資長張翠玲分享，可以規律投資 x ESG 趨勢，創造大複利，透過簡單、易懂是最好的退休金累積策略，考慮 ESG 投資類基金與跟隨趨勢主題投資的基金產品，讓永續發展企業基金，長期風險承受度較高，搭配獲利潛力基金。

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