【富蘭克林】通膨環境，基礎建設資產展現獨特優勢

受到能源價格高漲、供應鏈瓶頸及勞工短缺問題影響，美歐通膨數據盤據數年高檔，由於基礎建設屬於實質資產，在通膨環境下具有保值效果，激勵史坦普全球基礎建設指數 10/20 再創歷史新高，十月上漲 3.61%、創三月以來最大單月漲幅，累計今年以來上漲 10.83%(彭博資訊，美元計價至 2021/10/29)。

富蘭克林證券投顧表示，全球通膨可能維持高檔比預期更長一段時間，因此抗通膨成為目前投資的重要課題。著眼基礎建設資產有預先安排的通膨轉嫁機制，被視為是跟通膨正向連動的資產，加上基礎建設股票的股利收益跟公司的資產規模連動、而非跟景氣循環相連結，納入投資組合當中有提高報酬並分散風險的效果，建議投資人將全球基礎建設產業型基金納入投資配置的一環，單筆加碼或定期定額策略皆可。

美盛凱利基礎建設價值基金經理人尼克．蘭利表示，依據特許經營權契約或法令規範，基礎建設的通膨轉嫁方式分成「直接轉嫁」及「間接轉嫁」兩種，直接轉嫁通常是指付費道路、機場、英國的公用事業公司，允許公司每季、半年或是每年隨通膨調整售價，美國公用事業公司多數是受到法令監管的，由於監管機構設定的可允許回報率是名目報酬率，當通膨上揚時，監管機關會允許價格調漲，形同有一個自動轉嫁通膨的機制，但因為這機制的轉嫁時間會落後一至兩年，因此被視為間接轉嫁。不論是直接或間接轉嫁，基礎建設公司通常可將通膨風險轉嫁給終端使用者，因此可提供長期可預測性高的現金流量或營收展望。

尼克．蘭利表示，目前的基本情境預估 2022 年全球經濟持續穩健增長，通膨預期或實質經濟成長率推升名目利率緩步上揚，但實質利率仍將維持低檔，這種環境有利於基礎建設股票表現，加上拜登政府推動基礎建設現代化、全球朝低碳經濟發展邁進，將助燃基礎建設產業長線漲勢。

截至 2021 年 9 月底，由富蘭克林投顧總代理之美盛凱利基礎建設價值基金區域配置以北美 56% 為核心，搭配歐洲 34% 及亞太 7%，產業布局兼顧『防禦 (電力 / 瓦斯 / 供水)42%、經濟重啟(道路 / 鐵路 / 機場)30%、趨勢(通訊 / 再生能源 / 能源)25%』商機，產業配置攻守兼備，期能幫投資人穩健參與基礎建設長線商機。此外，該基金採取結合 ESG(環境、社會及公司治理) 因子與基礎建設投資的永續投資架構，屬於歐盟永續金融揭露規範 (SFDR) 規範第八條 (Article 8) 積極提倡環境或社會特徵的產品。

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