桃機兩樣情 前9月客運量驟減9成 貨運逆勢成長25%

受疫情及邊境管制影響，桃園國際機場今年前 9 月入出境旅客為 68 萬 794 人次，較去年同期驟減 90.5%；航機起降 76974 架次，較去年同期減少 16%。不過，貨運量受惠航空貨運需求維持成長，前 9 月已達 207 萬公噸，年增 25.3%。展望第四季為傳統貨運旺季，全年貨運量上看 280 萬公噸，將再創歷史新高。

桃機公司指出，今年疫情重創跨國商務交流及旅遊需求，旅客數預估在 100 萬人次以內。桃機全力配合政府邊境嚴管政策，調整營運重心落實國門防堵疫情不成為破口，維持 24 小時營運服務，趁疫情期間旅客較少之際，也加速第三航廈工程與基礎建設更新，提升機場服務智慧化與自動化。

依據國際機場協會 (ACI) 及國際航空運輸協會 (IATA) 所發布的預測，全球航空載客量有望從谷底回升，預期國際旅客量可望於 2024 年恢復疫情前水準，但復甦程度仍取決於國際疫情趨勢、各國邊境管制力道及疫情管控相關配套措施。

桃機公司表示，目前各地區復甦情勢各異，而亞太地區在今年上半年的平均國際客運量僅為 2019 年同期的 5%，顯示包含桃園機場在內的主要亞太國際機場復甦速度將較國內航線機場緩慢。

相較於客運量減少，桃機貨運持續成長，貨運量較去年同期增加 25.3%，成長率在東亞主要機場排名第二，僅次東京成田機場 38.21%，優於新加坡樟宜機場 24.4%、南韓仁川機場 21.57%。

桃機公司指出，歐美耶誕及新年假期將至，後續在 5G 等高科技產品出口加持下，海運塞港缺櫃缺工狀況未有緩解，導致「貨物由海轉空」轉單效應持續，加上國籍航空陸續引進貨機擴大運能，貨運熱絡情況可望持續成長。

桃機公司強調，隨著國際間疫苗接種率逐步提高，部分國家開始重啟邊境，桃機將繼續與機場服務大聯盟夥伴緊密合作，因應後續新局與挑戰，並為疫後復甦做好準備。