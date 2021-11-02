宏捷科10月營收4.5億元續創新高 前10月已超越去年全年

砷化鎵晶圓代工廠宏捷科 (8086-TW) 今 (2) 日公布 10 月營收，在新產能開出，加上手機 PA、物聯網 (Cat.1 PA) 需求支撐下，單月營收衝上 4.5 億元，月增 2.4%、年增 39.5%，續寫歷史新高紀錄，累計今年前 10 月營收也超越去年全年，達 39.47 億元、年增 38.2%。

宏捷科下半年以來持續受惠 4G、5G 手機 PA、WiFi 6、物聯網應用 (Cat.1 PA) 等需求動能激勵，整體產能利用率維持近滿載，加上年初價格調漲效應逐步浮現、新產能開出，營收保持逐月成長趨勢。

展望未來，宏捷科訂單能見度最遠已可看到明年首季，隨著新產能開出，預期營收規模將進一步放大，其中，因疫情遞延裝機的新機台，第三季底裝置、上月完成測試，本月可望開始貢獻營收，助推營收續創高，全年產能規劃則仍以提升至月產能 2 萬片為目標。

此外，宏捷科也透過引資中美晶 (5483-TW) 入股後，規劃未來三年產能目標，預期明後兩年仍將以每年 5000 片為單位擴充產能，進一步將 2022、2023 年月產能提升至 2.5 萬、3 萬片水準。