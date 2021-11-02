定穎Q3純益年增3倍 前三季每股賺1.17元

PCB 廠定穎 (6251-TW) 今 (2) 日公布最新財報，第三季純益 1.5 億元，季增 1.66%、年增 3.23 倍，每股純益 0.56 元；前三季稅後純益 3.24 億元，年減 52.69%，每股純益 1.17 元。

定穎第三季營收 41.17 億元創新高，毛利率 12.82%，季增 0.24% 個百分點，年增 0.14 個百分點，稅後純益 1.55 億元，季增 1.66%，年增 3.23 倍，單季每股純益為 0.56 元。

定穎前三季營收 115.95 億元，毛利率 11.43%，年減 3.16 個百分點，稅後純益為 3.24 億元，年減 52.69%，每股純益為 1.17 元。

定穎今年第 2 季月產能為 335 萬呎，湖北黃石廠為因應客戶需求持續擴產，預計仍年底將增加月產能達 360 萬呎，且還會再擴建，新產能開出且全產全銷，每月將增加營收 1 億元。

定穎近年將產品重心放在汽車板、網通及衛星通訊、顯示面板、儲存式裝置與醫療設備等，其中汽車板主力在電動車及先進駕駛輔助系統。

定穎月產能擴大後，汽車板比重約 50%，將持續在汽車相關用板深耕，引進包括高階電動車、ADAS 等產品應用，但比重將維持不變。