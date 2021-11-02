〈亞馬遜上太空〉明年發射首批衛星 三台廠添新客戶

亞馬遜 (AMZN-US) 旗下 Kuiper 周一宣示，明年將發射首批衛星，更預計未來將在地球軌道上建構一顆由 3236 顆衛星組成的網路，提供全球連網服務，意味明年除 SpaceX 外，將有另一大咖搶進衛星領域，帶動市場快速升空。

市場看好，供應鏈成員同欣電 (6271-TW)、金寶 (2312-TW)、穩懋 (3105-TW) 皆可再添新動能；相關業者皆不評論單一客戶，僅強調不排除任何機會。

業界認為，SpaceX 為現今衛星產業領頭羊，亞馬遜等業者除了學習 SpaceX 的商業模式，也將與 SpaceX 現今的供應鏈成員合作，為自家量身訂製量產計畫，以便切入市場，為既有供應鏈成員帶來新商機。

業界表示，早期衛星通訊僅用於軍事領域，同欣電憑藉與客戶洛克希德馬丁 (LMT-US) 合作，掌握射頻通訊模組技術，取得航太認證，現今隨著低軌衛星市場快速成長，同欣電因具備成熟的技術，也成為 SpaceX 找上門合作的對象。

同欣電主要負責 SpaceX 射頻收發模組封裝與測試，也是獨家供應商，今年前三季受惠 SpaceX 發射量增加，衛星業績逐季成長，預計在缺料疑慮趨緩下，第四季可望再向上。

砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋則是提供 SpaceX 高頻 PA(功率放大器)，加上十年前已提前布局第三代化合物半導體，在既有優勢基礎下，將搶攻衛星通訊、低軌道衛星等高頻 PA 訂單。

金仁寶集團旗下金寶 (2312-TW) 同樣為衛星通訊供應鏈成員，提供基地台主板，包含天上傳送端、地面接收端等，近期也持續出貨，隨著亞馬遜加入衛星產業，金寶也可望進一步滲透新客戶，搶食新商機。

此外，現今 SpaceX、亞馬遜不僅要爭奪 550-600 公里處的衛星商機，據悉，SpaceX 也預計在距地球表面 350 公里處，發射更低軌的衛星，由於距地球越近、空氣濃度越高、衛星壽命就越短，且覆蓋顆數將更多，屆時相關台廠可望再大啖商機。