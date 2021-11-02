三商美邦人壽投保作業三大缺失 遭金管會開罰240萬元

金管會今 (2) 日宣布，三商美邦人壽 (2867-TW) 在辦理投保業務時出現三項缺失，包括未確認保戶投保資金來源、電訪異常案件未通知保經代逕自接洽其招攬業務員，以及電銷話術範本不利對待身心障礙者等缺失，因此處以 240 萬元罰鍰。

金管會表示，三商美邦人壽在 2019 年 6 月到 12 月期間，在辦理確認保費資金來源作業時，業務員明知保戶是以借款資金投保，卻沒有在業務員報告書說明保費來源，該公司核保作業亦未確實評估保戶適合度，或要求業務員瞭解保戶資金來源並告知保戶風險或可能損失，因此依據保險法相關辦法核處 120 萬元罰鍰。

第二，該公司在 2020 年 3 月辦理新契約電訪作業時，對於銀行保經代通路招攬保單電訪異常照會案件，未通知銀行保經代轉知其業務員，而是直接通知業務員，不利往來銀行保經代妥適處理保險公司核保照會案件，該公司未落實要求往來保經代公司遵循法令及合約約定，這部分則遭開罰 60 萬元。

另外，在電銷話術部分，在保戶告知有失明等身體機能障礙、領有身心障礙手冊或身心障礙證明時，該公司在招攬階段就直接拒絕身心障礙者投保，致產生有對身心障礙者有不公平對待事實，這部分則遭開罰 60 萬元。