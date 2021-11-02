花旗勞資糾紛未解 金管會：勞資溝通結果是審視出售案重要因素

花旗 (台灣) 銀行消金出售案衍生勞資糾紛尚未落幕，金管會今 (2) 日表示，正在審視花旗提交的法律意見報告書，但有關員工權益的部分，必須持續與工會、員工溝通，溝通結果將是金管會審視花旗出售的重要因素。

花旗 (台灣) 銀行消金出售，遭花旗工會指控，花旗與潛在買家訂有契約，要求相關買家在三年內不得聘僱花旗的員工，此舉妨礙員工的就業權益，金管會日前要求花旗就契約的適法性提交說明書與解決方案。

金管會官員今天表示，正在審視花旗提交的法律意見說明書，根據金管會掌握的部份，花旗近日持續與工會、員工進行溝通，強調資方須以開誠布公的態度跟工會、員工充分溝通，並達成共識。

另外，花旗工會今天也與花旗 (台灣) 銀行董事長莫兆鴻進行首次見面，在勞資雙方律師陪同下，工會向資方提出三大訴求。

根據工會提出的主張，包括：第一、要求資方公布合約內容，讓主管機關評估契約適法性；第二、在安置計畫尚未明確之前，資方應重新研議交易獎金的條件；第三、資方應盡速擬定員工安置計畫，並與工會持續溝通。

對於工會訴求，花旗今日也回應，已主動和包括第一輪、第二輪的潛在買家溝通，以書面方式釐清有關「禁止不當招攬條款」細節，亦即只要潛在買家並未取得機密資訊，該條款並不適用。

花旗也向所有潛在買家以書面方式澄清，不論其簽署保密合約之約定為何，如該潛在買家沒有利用機密資訊，則「禁止不當招攬條款」約定不會限制潛在買家透過公開徵才廣告或獵人頭公司獨立接觸，招聘並雇用花旗銀行員工，花旗絕對不會阻擋任何同仁至潛在買家任職。

在交易獎金與花旗工會提出之行政協助事項等，花旗強調，由於消金業務出售案採取標售方式進行，與單純出售予特定買家的方式相比，過程較為繁複，花旗承諾將持續與工會及員工充分溝通，在今日會面建立的互信基礎上，開啟順暢和諧的溝通平台，創造勞資雙贏的成果。