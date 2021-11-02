〈遠東新產品發表會〉再生聚酯2025年產能翻倍達百萬噸 劍指產業龍頭

遠東新 (1402-TW) 持續擴大再生聚酯 (rPET) 布局，啟動五年擴產計畫，預計 5 年後再生聚酯產年能將由現在 50 萬噸倍增至 100 萬噸，目標成為全球第一的再生聚酯生產商。

遠東新表示，已經在台灣、美國、日本、中國以及越南、菲律賓以及馬來西亞等 7 個國家同步展開再生聚酯的擴產計畫，而目前遠東新再生聚酯產能位居全球第二，新產能開出後，可望挑戰龍頭寶座。

目前遠東新再生聚酯占整體聚酯產能比重約 2 成，預計到 2025 年時，聚酯總產能將達 300 萬噸，其中再生聚酯達 100 萬噸，占比約 33%；此外，目前紡織化纖使用再生品比重更超過 7 成。

另一方面，遠東新也協同品牌整合上游，發展海陸空全方位的循環經濟技術，包含陸上使用的鞋材及衣材的廢料回收，並將織物廢料轉化成 100% 再生短纖紗，已應用於衣著、背袋、鞋材及家飾等產品。

海則是指海洋廢棄物回收技術，預計 2022 年世界盃足球賽，也將會有 7 個國家隊穿上海洋回收紗做成的戰袍；空則有是收集金屬工業廢氣轉換成聚酯原料再製成廢氣回收紗，目前也應用在紡織、工業纖維上。