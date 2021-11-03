〈美股熱門股〉BBBY上演軋空行情盤後暴漲65% UA第三季財報佳漲16%

Bed Bath & Beyond 盤後暴漲 65.73%

美國連鎖家具商 Bed Bath & Beyond(BBBY-US) 在宣布與連鎖超市業者克羅格（Kroger）(KR-US) 合作推出電商平台、預計提前完成 10 億美元股票回購計畫，以及高層人士異動消息後，周二（2 日）盤後股價狂飆 65.73% 至每股 27.76 美元。

Bed Bath & Beyond 表示將與克羅格合推電商平台擴大線上業務，但並未透露更多有關該平台的細節，此外也宣布將在 2021 會計年度結束前完成 10 億美元庫藏股，比原訂時間表提早兩年完成，同時還新增設「CGO」（Chief Growth Officer, 運籌長、成長官、成長長）職位，由曾任公司戰略與轉型長的 Anu Gupta 擔任。

不過 CNBC 報導指出，Bed Bath & Beyond 盤後的暴漲可能是所謂的軋空導致，先前看空該股的對沖基金被迫搶購股票以減少損失。根據 FactSet 數據，Bed Bath & Beyond 是美國三大被做空的股票之一，約有 27% 的股票遭做空。

Swaggy Stocks 數據顯示，股市收盤後，Reddit 上提到 Bed Bath & Beyond 次數也大幅增加。Seymour Asset Management 創始人兼執行長 Tim Seymour 表示，新興與非傳統投資人的興趣推動該股大漲。

Under Armour 第三季財報亮眼 大漲 16.47%

運動服飾品牌 Under Armour(UAA-US) 第三季亮眼財報，並宣布調高財測，預估今年全年營收可望成長 25%，激勵周二（2 日）股價大漲 16.47% 至每股 25.60 美元。

Under Armour 第三季營收年增 8% 至 15.5 億美元，經調整後每股獲利報 0.31 美元，皆優於華爾街分析師預估的 14.8 億美元與 0.15 美元。

不過投資研究機構 CFRA 卻認為 Under Armour 強勁的業績可能很快就會轉壞，將其股價評等從持有（Hold）下調至賣出（Sell），並將每股目標價下調 5 美元，降為 20 美元。

CFRA 分析師 Zachary Warring 表示，Under Armour 的股價與同行相比被高估，股價走高的部分原因是由於商品價格調漲，但隨著儲蓄率下滑、消費者購買力逐漸疲軟，股價可能承壓走跌。

此外，GlobalData 執行董事 Neil Saunders 也對 Under Armour 前景持謹慎態度，他表示，雖然不可否認 Under Armour 銷售狀況良好，並且已從疫情中復甦，但是與其他品牌相比吸引力仍不足，其市場占比逐漸被其他競爭對手搶走，如瑜珈界知名品牌 Lululemon(LULU-US) 與體育用品零售商 Dick 's Sporting Goods(DKS-US)。

BMO Capital Markets 分析師 Simeon Siegel 看好 Under Armour 前景，表示該公司是少數成功提高定價能力的公司之一，而非單靠促銷提高銷售額，給予該公司股票中性（Neutral）評等，目標價訂在每股 27 美元。

輝瑞疫苗助旺 Q3 營收 上漲 4.15%

輝瑞 (PFE-US) 受惠強勁的疫苗需求，不僅第三季營收年增 134%、淨利也年增 133%，並且還上調全年財測目標，提振周二股價上漲 4.15% 至每股 45.45 美元，盤後續揚。

輝瑞第三季營收年增 134% 至 241 億美元，遠高於 FactSet 調查分析師預估的 225.8 億美元，淨利年增 133% 至 76.9 億美元，經調整後每股獲利為 1.34 美元，優於去年同期的 0.59 美元，而疫苗收入為 130 億美元，也超過分析師預估的 109 億美元。

輝瑞執行長 Albert Bourla 表示，該公司迄今已生產 26 億劑新冠疫苗，且疫苗出貨量已達 20 億劑，今年有望實現 30 億劑的生產目標。

輝瑞將今年全年營收從預估的 780 億至 800 億美元的區間上調至 810 億至 820 億美元，經調整後每股獲利從先前的 3.95 至 4.05 美元之間，上調至 4.13 至 4.18 美元區間。

輝瑞財務長 Frank D’Amelio 預計明年全年疫苗收入將降至 290 億美元，但仍高於 Refinitiv 分析師預期的 221.5 億美元。