〈財報〉Lyft Q3業績強勁 營收優於預期 激勵盤後漲近13%

共享乘車公司 Lyft 週二 (2 日) 盤後公布強勁的第三季財報，且至少一項衡量指標連續兩季實現獲利，激勵盤後漲近 13%。

Lyft 執行長 Logan Green 透過聲明稿說：「我們創造很棒的一季，第三季駕駛供應量大幅增加，較去年同期增加近 45%，反映出強勁的新駕駛趨勢。」

Lyft 財務長 Brian Roberts 補充，隨著乘車頻率的增加，提升來自每位活躍乘客的平均營收，且公司成功增添更多駕駛，供應問題應該會得到緩解，「我們預期，我們的服務水準會在第四季自然改善，並導向價格下降。」

Q3 財報關鍵數據 vs 華爾街分析師共識預期

營收：年增 73% 至 8.644 億美元 vs. 8.627 億美元。(Lyft 先前營收預測範圍為 8.5 億至 8.6 億美元)

虧損 (Gaap)：7150 萬美元 (較去年同期虧損的 4.595 億美元收窄)

調整後純益：1780 萬美元

調整後 Ebitda：6730 萬美元 (高於第二季的 4350 萬美元)

活躍乘客人數：年增 51.4% 至 1890 萬 (高於第二季的 1710 萬人)

來自每位活躍乘客的平均營收：年增 14.2% 至 45.63 美元 (較第二季多了 1 美元)

第四季財測

營收：9.30 億美元至 9.4 億美元 (低於共識預期的 9.696 億美元)

調整後 Ebitda：7000 萬美元至 7500 萬美元

最近時確認，Lyft 週二收低 2.33%，但盤後大漲 12.75%，報 51.10 美元。受此激勵，同業 Uber (UBER-US) 週二在收低 3.31% 後，盤後也大漲 6.53%，報 45.69 美元。