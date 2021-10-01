Bed Bath & Beyond Q2財報遠遜預期、下修全年財測 盤中暴跌逾20%

美國連鎖家具商 Bed Bath & Beyond(BBBY-US) 週四 (30 日) 公布 2021 會計年度第 2 季財報，因疫情重創門市客流量，加上供應鏈瓶頸依舊未解，Q2 營收和獲利均遜於華爾街預期，且下修全年財務展望，利空消息導致盤中股價暴跌逾 20%。

截稿前，Bed Bath & Beyond 崩跌 23.5%，暫報每股 16.98 美元，慘烈跌勢抵銷今年迄今漲幅，且市值幾乎蒸發四分之一。

Bed Bath & Beyond 表示，受 8 月客流量放緩拖累，Q2 淨銷售額報 19.8 億美元，年減 26%，且低於分析師預期的 20.6 億美元，經調整後的稀釋 EPS 報 4 美分，遠遜去年同期的 50 美分及分析師預期的 52 美分。

Bed Bath & Beyond 執行長 Mark Tritton 表示，受 Delta 變種病毒干擾，佛州、德州和加州等地區門市均面臨重大營運挑戰，成本上漲速度也超出公司預期，導致上季獲利遭受侵蝕，尤其是在季末。

Tritton 稱，變種病毒正在改變人們的消費習慣，有數據顯示，消費者對前往實體門市購物的態度已趨於謹慎，居家用品市場的獲利增速正在放緩。

此外，鑑於交貨時間延遲 30 天至 45 天，其在完成訂單與商品上架方面遭遇重大難題。Tritton 預計，這種情況將延續至 Q4，甚至到明年上半年。

Bed Bath & Beyond 預計，第 3 季銷售額介於 19.6 億至 20 億美元間，低於 Refinitiv 預期的 20.2 億美元，調整後 EPS 的損益平衡點落在每股 5 美分。

此外，2021 會計年度銷售額估介於 81 億至 83 億美元，低於此前預期的 82 億至 84 億美元，分析師預期為 83.1 億美元，調整後 EPS 估介於 70 美分至 1.10 美元，低於此前預期的 1.40 美元至 1.55 美元，分析師預期為 1.51 美元。