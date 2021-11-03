Netflix手遊上線 訂閱用戶可免費暢玩

Netflix(NFLX-US) 周二（2 日）宣布推出《怪奇物語 1984》在內五款手遊，希望在激烈激烈下留住使用者，目前 Android 用戶可在 Google Play 下載且訂閱用戶可免費遊玩，但目前遊戲仍未在 iOS 上推出，蘋果手機用戶需再等等。

Netflix 新推出的五款首由分別為《怪奇物語 1984》、《怪奇物語 3：遊戲》、《Shooting Hoops》、《Card Blast》、《Teeter Up〉

Netflix 推出旗下熱門 IP〈怪奇物語：1984〉手遊。(圖片來源：Google Play)

Netflix 表示，訂閱用戶可免費暢玩這些遊戲，不會收取額外費用或需要在遊戲內購買內容。隨著手遊如願上線，也意味著 Netflix 正透過各種方式留住用戶。

Netflix 推出的〈怪奇物語 3：遊戲〉手遊。（圖片來源：Google Play）

Netflix 在 7 月宣布進軍遊戲領域，因該公司經歷多年快速的擴張、去年居家防疫推升成長，加上面臨 Disney + 與 HBO Max 等其他串流媒體競爭，新用戶數量正急遽放緩。

因此 Netflix 一直絞盡腦汁突破現有業務，找到新商機留住並吸引更多用戶，該公司在今年夏天時，Netflix 挖角曾在美商藝電（EA）(EA-US) 和臉書擔任遊戲內容開發主管的 Mike Verdu ，擔任遊戲開發副總。

雖然 Netflix 把遊戲遊戲當作獨立產品打造，但高層希望受歡迎的角色或遊戲能對未來的影片內容決策帶來助益，例如某角色在遊戲出現中的頻率更高，或某款遊戲表現較好，便能加強推動該角色或遊戲影集推薦。

Netflix 營運長 Greg Peters 曾表示，也許 Netflix 未來會推出遊戲衍生的影集或電影。