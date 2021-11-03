先還學貸 vs 先投資 是否有一個雙贏的機會？

一、還款壓力壓得透不過氣？

根據調查顯示，約有 4 成 2 的學生背助學貸款，平均學貸金額為 31.1 萬，同時，這群學生畢業後平均需要工作 5.4 年，才能還清全部的學貸。

我們透過簡單的計算機，套入上述的資訊，並以年利率 0.9%，快速地了解之後的月付額度：

可以得知，這些學生每個月要還款 4904 元，才能在 5.4 年內還清貸款。

這些數據正顯示了很大一群學生的處境，無疑地，他們正受困於還款壓力，巴不得盡快把貸款還清，而無法透過投資來享受時間 x 複利的威力。這著實為一件十分可惜的事情。

難道我們除了定期還款之外，就沒有其他選擇，取得一個更有效率的還款方式嗎? 我們馬上就來試算看看。

二、還款利器「只繳息期」、「緩繳期」

在我們正式進入試算的過程前，我們要先了解兩個關鍵的名詞，分別是「只繳息期」與「緩繳期」。

前者顧名思義，就是可以延緩償債，在期間內只付利息，而不用償還本金，一次最低申請一年，最多四年不用償還本金。

而後者則是必須要有特定身分如低收入戶、中低收入戶及每月收入未達 3.5 萬元者才能申請。在緩繳期間，債務人可以不用繳本金及利息，因而大幅減輕社會新鮮人的負擔。且同上，一次最低申請一年，最多四年。

這兩項機制本意在減輕社會新鮮人的負擔，但只要運用得當，就會搖身一變成為我們的投資工具。

情境一：該投資人申請「只繳息期」四年

我們透過最上面的數據，假設債務人欠 311,000，年息 0.9%，則每個月本應還本息 4904，但在只繳利期間，債務人每個月只需繳 233 元的利息，每年須繳的利息則為 233 x 12 = 2796。

倘若拿本應還款的 4904 用於投資，並透過定期定額的方式存股，在我們得知台股大盤過去 15 年的年化報酬率為 8.6% 下，可以假設一年後預期報酬為 61663 元，而扣除本金 4904 x 12 = 58848 後，我們的淨收入是 2815，高於利息成本 2796 元。但厲害的不只如此。

四年下來，因複利的關係投資淨收入為 46380，而利息成本僅為 11184。這一來一往之間，就可以看到投資所帶來的差距。

情境二：該投資人申請「緩繳期」四年

在緩繳期中，我們既不用繳本金也不用付利息，因此可以全權運用本要用來還款的 4904 元，一樣透過定期定額的方式存股，並假設年化報酬率為 8.6% 之下，我們可以得到 4 年後的報酬為 281772，這時就可以發現，在不知不覺間離我們 31.1 萬的負債，居然只有一步之遙。

是不是突然覺得學貸不再那麼可怕，就算背負學貸，還是可以找到方法，透過投資來幫自己達成進一步還款的可能。重點只是我們要如何運用這些工具，而「永豐金豐存股」，就是一個十分適合的定期定額投資平台。

三、投資小幫手 「定期定額存款」

我們先要理解到，不論是在「只繳息期」或者「緩繳期」中所得到的空檔，都只是給我們一個有效利用資金，而不被本息綁死的契機。也因此，我們斷不能把這筆本應還款的錢，拿去做其他消費或是娛樂，應該正確地運用在縮減學貸的償還期上，而投資一定有風險，本文提供歷史回測的試算模擬情境供參考。

而定期定額存股平台，就是可以幫助我們紀律存股，透過簡單的設定，系統就會自動幫我們把設定好的金額用於投資，而且豐存股的金額級距是 100 元，全市場最低，最方便我們小資族彈性規劃，精準地達到自己希望的扣款額度。可以自己到豐存股來看看功能

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