傳台積電面臨生產挑戰 iPhone 14/Pro A16處理器不採3奈米製程

週二 (2 日) 科技媒體 The Information 報導指出，晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 正面臨生產挑戰，明年蘋果推出的 iPhone 14/Pro A16 處理器將不會採用 3 奈米製程。

台積電總裁魏哲家上月中旬表示，3 奈米製程推進符合進度，試產時間計畫在 2021 年 (也就是未來三個月內)，預計在 2022 下半年量產，而強化版 3 奈米預計在 3 奈米量產一年後進行。

但週二 The Information 報導指出，蘋果晶片供應商台積電 (TSM-US) 推進 3 奈米製程的過程中遭遇挑戰。

根據分析，台積電掙扎的結果是，iPhone 處理器將連續三年 (即 2020 年至 2022 年) 停在同一個晶片製程工藝上，這是史上首見的情況。這可能反過來導致一些客戶將他們的設備升級再推遲一年，蘋果競爭對手將有更多時間來追趕。

然而，台積電仍有望成為首家達到 3 奈米製程的公司，領先於英特爾 (INTC-US) 和高通 (QCOM-US)。

該報導還指出，隨著蘋果對台積電的依賴越來越深，不僅對彼此有利，而且雙方都很難斷絕關係。

截至目前，蘋果是台積電最大的客戶，蘋果占其去年 480.8 億美元總收入的四分之一。

長達 10 年的合作關係促使兩家公司密切地相互依賴，為蘋果 (AAPL-US) 的產品帶來了很多好處，包括節能和性能提升。

這種緊密的合作關係使台積電能夠在全球晶片荒期間協助蘋果，蘋果自家晶片研發設計方面也獲得台積電優級待遇，台積電支援蘋果至少 100 名工程師。

前台積電工程師受訪時表示，2020 年台積電在 iPhone 12 於處理器製造上遇到問題後，蘋果向其施壓，要求台積電在不提高合約總價的情況下供應更多晶片，就像大多數 VIP 客戶一樣，蘋果可能特別苛刻。