張一鳴卸任字節跳動董事長、離開董事會 中國科技業創辦人紛淡出營運

彭博引述知情人士報導，字節跳動的億萬富豪創辦人張一鳴已經卸下董事長職務，並離開董事會，是他繼 5 月宣布辭去執行長之後，淡出創辦公司營運的最新舉措。

知情人士透露，新執行長梁汝波將取代張一鳴，加入目前由五人組成的董事會，其他代表包括紅杉資本和 Susquenhanna 等投資人代表，不過張一鳴仍將參與長期經營。

承受中國約一年來的監管和施壓後，這家全球身價最高的消費性網路公司正在大力調整組織結構，積極朝企業軟體發展。字節跳動周二宣布，財務長周受資將下台，未來專注經營 TikTok 業務。

張一鳴今年 38 歲，身價估計 445 億美元，約十年前創辦字節跳動，旗下短影音平台 TikTok 風靡全球，但他在今年 5 月宣布卸任執行長，理由是自認無法達到當初希望實現的策略機會和社會責任。

最近幾個月來，中國多位科技業創辦人先後淡出創辦公司業務，快手創辦人宿華上周宣布卸任執行長，由另一位共同創辦人程一笑負責，京東 9 月任命新總裁，表示董事長劉強東將聚焦長期策略，拚多多創辦人黃崢則在 3 月辭去董事長和執行長職務。

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