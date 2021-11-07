尿素價格翻倍飆漲 台肥本季每股純益坐一望二 可望衝近7年新高

國際尿素價格飆漲，10 月下旬急速飆升至 780 億美元，較第三季底每噸 400 美元近乎倍增，台肥 (1722-TW) 轉投資的朱拜爾也將直接受惠，獲利將陡峭拉升，台肥母以子貴，加上本業持穩帶動，第三季純益將季增逾 4 成，每股純益 1 元起跳，本季每股純益更將坐一望二，上看 2 元。

台肥轉投資公司朱拜爾肥料，是其與沙烏地阿拉伯的沙特基礎工業公司 (SABIC) 合資成立，可就地取得沙國豐富且相對低廉的天然氣原料，台肥持股 5 成。

朱拜爾營運主要受惠國際尿素價格波動影響，今年上半年國際尿素均價攀升至 300 美元，較去年底均價穩定上揚，下半年在油價上漲帶動下，價格飆漲速度加快，第三季衝上 400 多美元，10 月下旬更一舉飆升至 780 美元。

在尿素價格上揚帶動下，朱拜爾獲利也顯著增加，台肥認列獲利吃補，去年認列朱拜爾收益 4 億元，今年上半年倍增超過 11 億元，法人看好，全年獲利貢獻估達 25-30 億元，較去年 5-6 倍增，下半年也較上半年近倍增。

台肥第三季純益可望季增逾 4 成、EPS 估達 1.1 元，第四季獲利可望再向上，每股純益挑戰近 7 年新高。

朱拜爾由於地緣優勢，擁有低價天然氣料源，隨著尿素價格大漲，利差擴大，獲利也翻倍跳增。

台肥並看好，在中國能耗雙控政策下，加上碳中和趨勢發展，許多採用煤化工製程的尿素廠無法運作，尿素出口受限，供給將更趨吃緊，行情持續看俏。