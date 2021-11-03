台日近期討論採認高端接種證明 剩餘劑量有望捐助友邦

各國陸續鬆綁邊境管制，對於台日相互採認高端接種證明，疫情指揮中心指揮官陳時中今 (3) 日表示，近期才會開始討論，將與國際展開一系列相互採認高端接種證明的談判；此外，國內恐有數百萬劑高端疫苗打不完，外交部透露，很多友邦有興趣，都有詢問，目前正跟衛福部協調適當捐贈數量。

隨著日本疫情降溫，最快將在本月 8 日鬆綁商務人士、留學生與技能實習生的入境條件。台灣日本關係協會秘書長周學佑表示，日本當局尚未公告具體實施辦法，台灣將密切聯繫，並建立對話平台，積極爭取台日間國際疫苗接種證明的相互認證。

陳時中昨天前往立法院會施政總質詢，對於台日疫苗接種證明是否相互採認，陳時中原先表示 2 日要談，但他今天再度受訪指出，還沒有談論此事，近期才會開始談，但承諾近期就會展開一系列國際相互採認高端接種證明討論。

政府向高端疫苗採購 500 萬劑 COVID-19 疫苗，目前實際驗收 223 萬劑，接種 139 萬劑，剩餘約 84 萬劑，陳時中日前坦言，國內可能打不完，送給他國也是選項之一。外交部次長俞大㵢今天赴立院備詢指出，當台灣有生產疫苗消息傳出後，許多友邦國家都有詢問，關心何時能外銷。

俞大㵢說明，外交部跟衛福部也開始在協調適當的數量，能夠提供給友邦或友好國家，現在還在洽談中，不過，他強調，該國還是自己要有審核過程，包括提供疫苗的緊急使用授權 (EUA) 等。

指揮中心透露，國際商務旅遊可望比一般出國提早開放，先前曾縮短商務客檢疫天數，未來也會研擬鬆綁方案。陳時中表示，無法一口氣完全開放所有商務客，將以縮短商務客檢疫天數、改變居家檢疫場所為主，都是未來規劃鬆綁的方向。