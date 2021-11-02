明年元旦起 勞工值日夜班須依勞基法給付加班費

勞動部今 (2) 日表示，「事業單位實施勞工值日 (夜) 應行注意事項」自明年 1 月 1 日起停止適用，雇主若讓勞工從事值日 (夜) 工作，一律認屬工作時間，超過正常工作時間的部分，應計入延長工時時數並給付加班費，包括處理文件、接電話等都納入計算。

勞動部說明，注意事項於 1985 年間訂定，主要為規範事業單位在工作時間外安排勞工「從事非勞動契約約定之工作」，例如處理緊急文件、接聽電話、巡察事業場所等工作；因值日 (夜) 的態樣有別於平日的工作，歷年來並未認定為工作時間，外界多有要求檢討之訴求。

為了保障勞工權益，勞動部於 2019 年 3 月 11 日修正該注意事項，增訂值日 (夜) 津貼建議數額，宜不低於每月基本工資除以 240 再乘以值日 (夜) 時數的金額。另外修正原「不得使女性勞工從事值夜」的規定，並增訂雇主應提供必要安全衛生設施，促進職場性別平權。不過，妊娠或哺乳期間的勞工，仍禁止從事值夜。

勞動部進一步指出，有鑑於勞工於值日 (夜) 時段，空間與時間上均難脫離雇主的指揮監督，應與時俱進，將值日 (夜) 逐步回歸《勞動基準法》上工作時間的意涵。

不過，考量事業單位因應法規調適之人力增補需求，2019 年修正時，已一併訂定落日條款，預告該注意事項將自 2022 年 1 月 1 日起停止適用，給予事業單位適當的緩衝。

勞動部提醒，明年元旦起，值日 (夜) 工作，將回歸《勞動基準法》工作時間的相關規定，除了應符合正常工時及延長工時之上限規定外，超過正常工作時間的部分，仍應計入延長工時時數，並給付加班費，請企業提前妥善規劃人力，以為因應。