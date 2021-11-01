高端與美新創公司開發新冠貼片疫苗 拚明年人體臨床

高端 (6547-TW) 今 (1) 日表示，與美國創新生技公司 Vaxess Technologies 合作研發的新冠肺炎貼片疫苗，已在動物模型上呈現良好的安全性及免疫生成性，最快 2022 年進行人體臨床試驗。

Vaxess 主要開發 MIMIX 微針智能緩釋貼片，MIMIX 貼片上有許多細微針狀物，可穩定溶解、緩釋出有效劑量的藥物，藉此達治療效果，此外，MIMIX 貼片可與多種抗原或化學分子相容，包括蛋白質，去活化病毒，mRNA，賀爾蒙及活病毒等。

由於 MIMIX 可誘發免疫反應，並可讓新世代新冠疫苗在使用與儲存上更便利，因此高端去年 9 月與 Vaxess 展開合作，Vaxess 提供新型 MIMIX 微針智能緩釋貼片系統，搭配高端生產的新冠疫苗抗原，開發新冠肺炎貼片疫苗。

Vaxess 首席執行官 Michael Schrader 表示，在麻州建立的先導 GMP 工廠，上周正式啟用，可生產包含新冠肺炎疫苗貼片等候選藥品的 MIMIX 貼片試驗用藥，新冠疫苗貼片目標在一年內可開始進行第一期人體臨床試驗。

Vaxess 從 The Engine、美國生醫研究與開發局 BARDA、美國國防高等研究計劃署 DARPA、美國國衛院 NIH、美國衛生基金會 NSF 和蓋茲基金會等組織，獲得超過 6000 萬美元資助，旗下一項透過 MIMIX 技術的季節流感貼片，預計明年上半年展開一期概念驗證的臨床試驗。

高端開發的新冠疫苗則已獲得世界衛生組織 (WHO) 疫苗優先次序諮詢小組，選為團結試驗疫苗，目前於哥倫比亞、馬利及菲律賓三個國家、超過 40 個臨床試驗中心進行第三期臨床試驗。