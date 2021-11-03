債市大屠殺？傳多家大型避險基金押錯方向損失慘重

10 月份美股大豐收，但對一些大型避險基金來說，卻因為全球債券殖利率曲線快速趨平來得猝不及防，而蒙受了巨大損失。

據《彭博》過去幾天整理，包括 Balyasny Asset Management、ExodusPoint 、甚至債券專家 BlueCrest 等避險基金巨頭，傳因為虧損過於巨大，而阻止交易員平倉或逆轉部位，這是一種非常時期的風險管理方式，用於公司重新評估交易或平倉。

根據《熊市陷阱 (Bear Traps)》的作者 Larry McDonald 說法，整個行業可能有 10 到 20 家不同的資產管理公司因利率衍生品而被清算，「這是一場大屠殺」。

目前還未聽說有基金被迫關停，但一些最大、最受尊敬的資產管理公司，均遭遇了重大損失。

主因在於，原本市場預期，全球央行將放慢升息腳步，而將大筆資金押注於此。但隨著英國央行的鷹派言論、加拿大結束購債、澳洲放棄對殖利率曲線控制，債券市場波動劇烈。

據透露，億萬富豪 Chris Rokos 旗下基金 Rokos Capital Management 10 月份跌了 11%，因為押注英國和美國國債殖利率曲線將趨陡，而但結果正好相反。Rokos 據稱今年以來下跌 20%。

同樣地，Alphadyne Asset Management 自 2006 年啟動以來從未出現過下跌的一年，在此期間也因為劇烈的曲線趨平而下跌了 13%。

另一家受到重創的基金是 Frost Asset Management，他們上個月下跌近 18%，主要是由於瑞典短期利率急劇上升和殖利率曲線趨於平坦。

據《Zero Hedge》文章評論認為，這些痛苦的打擊表明，如果每個人都依賴央行的前瞻指引，結果央行自己承認錯誤之後，使得這些基金承擔了巨大的損失。

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