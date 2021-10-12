恒大債務又將逾期 中國房地產債券重挫

因恒大集團恐無法在數周內完成第三輪債務償還，加上不動產同業當代置業 (Modern Land) 與新力控股 (Sinic) 相繼將償債日期再往後延，使中國房地產企業債券周一 (11 日) 再度遭受重創。

投資人原先就對恒大周一償還近 1.5 億美元利息不抱任何期待，在債權人表示尚未取得恒大付款後，對全面違約的預期又進一步升溫，考慮到房地產市場在中國經濟占有相當大比重，這股低迷情緒使中國高收益債券再次潰不成軍。

金融數據公司 Duration Finance 提供資料顯示，當代置業 2023 年 4 月發行票面利率為 9.8% 的債券，周一暴跌逾 25% 至 32.25 美分，該公司上月股價也下跌約 33%。

當代置業已出面要求投資人將 10 月 25 日到期的 2.5 億美元債券償還期限延後 3 個月，以避免任何可能的債務違約情況。

此外，新力控股也稱，該公司已沒有足夠資金在下周一的到期日前償付剩餘債務。目前新力控股正在和銀行在內等相關利益者，就償付安排進行談判。

香港道信資產管理有限公司（Avenue Asset Management）固定收益投組經理 Clarence Tam 表示，這簡直是災難性的一天，既使是更安全的投資級公司債，價值也蒸發了 20%。

摩根大通分析師稱，海外投資人如今購買或持有中國垃圾級債時要求的溢價報酬已達歷史新高。

摩根大通分析師還警告，恒大的債務違約風險正在蔓延至其他發行機構與產業。此外，另一位匿名分析師說，我們正慢慢看到中國房地產業的其他部分陷入分崩離析。

上圖為目前中國負債情況最嚴重的幾家不動產公司，恒大位居首位 (圖：Reuters)

路透報導指出，一旦恒大在周四到期後 30 天內付不出美元債利息，將爆發債務違約，屆時恒大違約風暴恐擴及整個中國不動產業，甚至大力衝擊中國經濟。