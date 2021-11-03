 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

〈玉山金法說〉雙箭頭加持 前3季手續費收入創歷年新高

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
玉山金雙箭頭加持 前3季手續費收入創歷年新高。(鉅亨網資料照)
玉山金雙箭頭加持 前3季手續費收入創歷年新高。(鉅亨網資料照)
Tag
玉山金財富管理手續費收入行動銀行數位轉型

玉山金控 (2884-TW) 財富管理以科技結合理專諮詢，加上網路與行動銀行通路以金融交易為核心，在此雙箭頭帶動下，今 (2021) 年前 3 季手續費收入創歷年新高，未來將持續創新提升數位服務。

玉山金今 (3) 日召開法人說明會，今年前 3 季淨手收 159.3 億元為歷年新高，較去年同期成長 8.9%，財富管理、證券經紀業務等淨手收分別為 74.6 億元及 29.3 億元，均為歷年同期最佳。

玉山銀說明，玉山財富管理以科技結合理專諮詢的「理財快易通」，6 月全新升級，前 3 季交易筆數較去年同期成長 2.7 倍、交易金額成長 2.8 倍，提供量身訂做的專屬服務，不受時間、地點限制，滿足顧客資產配置的多元需求，因此帶動手續費收入、財富管理淨手收創高。

此外，玉山透過網路銀行、行動銀行通路，以金融交易為核心，搭配服務功能提供整體解決方案，每 2 個玉山顧客就有 1 位是數位活躍顧客。玉山金控總經理陳美滿表示，疫情加速顧客對數位服務的需求，自去年初以來，玉山行動銀行服務使用人數增加逾 4 成，有 99% 的外匯交易；超過 90% 轉帳、信貸；超過 75% 的基金申購交易皆透過數位完成，全產品線數位銷售佔比超過 65%。

玉山強調，該行不斷創新提升數位服務，9 月推出全年無休且零時差的「24 小時線上換匯」服務，滿足顧客即時交易與布局多元資產組合的需求；10 月推出行動網銀首頁全新版本，有效縮短操作時間，打造個人化、直覺且簡單易用的行動銀行，都是數位轉型的佳績。

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
玉山金2884
強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

00898即刻解鎖財富密碼

新醫療湧現大商機，萬元立即輕鬆入手

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

00898即刻解鎖財富密碼

新醫療湧現大商機，萬元立即輕鬆入手

滙豐銀行點綠成金!ESG投資新趨勢

立即了解ESG基金 + 綠色貸款

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

00898即刻解鎖財富密碼

新醫療湧現大商機，萬元立即輕鬆入手

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

00898即刻解鎖財富密碼

新醫療湧現大商機，萬元立即輕鬆入手

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

00898即刻解鎖財富密碼

新醫療湧現大商機，萬元立即輕鬆入手

滙豐銀行點綠成金!ESG投資新趨勢

立即了解ESG基金 + 綠色貸款

left arrow
right arrow