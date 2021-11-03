長榮航獲利回升 Q3 EPS 0.29元創10季新高

長榮航 (2618-TW) 今 (3) 日公布第三季財報，稅後純益 14.84 億元，較去年同期轉虧為盈，每股純益 0.29 元，創 2019 年第二季以來新高；累計前三季稅後虧損 5.7 億元，也優於去年同期虧損 36 億元，每股虧損收斂至 0.11 元。

長榮航第三季合併營收 258.14 億元，年增 40.27%，營業毛利 43.18 億元，年增 530.59%，毛利率 16.73%，年增 13.01 個百分點，營業利益 23.1 億元，年增 275.95%，營益率 8.95%，年增 16.08 個百分點，稅後純益 14.84 億元，年增 182.06%，每股純益 0.29 元。

長榮航前三季合併營收 696.56 億元，年增 2.55%，營業毛利 77.85 億元，年增 31.34%，毛利率 11.18%，年增 2.45 個百分點，營業利益 13.49 億元，年增 185.78%，營益率 1.94%，年增 4.26 個百分點，稅後虧損 5.7 億元，每股虧損收斂至 0.11 元。

長榮航說明，第三季客運營收 24.72 億元，年增 2.1%，不過，上半年因各國持續實施邊境管制和檢疫隔離措施，全球客運航班縮減，使前三季客運營收 62.11 億元，年減 72.5%，各航線營收均下滑，客運運量也減少 86.6%。

受到海運轉空運帶動，貨運需求居高不下，運價仍維持高檔，長榮航充分利用貨機機隊，並加強客機腹艙與客艙載貨，使前三季運能年增 17.7%，推升貨運營收達 551.03 億元，年增 64.8%，貨運單位收益年增 27.4%，其中，第三季貨運營收 205.84 億元，年增 61.9%。

進入第四季後，適逢空運傳統旺季，貨攬業者均看好空運市況將旺上加旺，不排除運價有望衝破去年 5 月創下的高點，有利挹注航空業的營收動能。