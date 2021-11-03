日本三寶樂攜手IBM 用AI投入酒品研發

日本知名的三寶樂啤酒公司 (Sapporo) 攜手日本 IBM，利用 AI 人工智慧來投入罐裝 Chu-Hi 的研發。只要輸入商品概念，AI 就會自動製作出食譜配方，時間花費是過去的一半左右。三寶樂計畫在 2022 年內正式導入，並於 2023 年推出 AI 所構思的產品。

未來三寶樂將運用日本 IBM 的 AI 系統，把數量約 1650 件的各項數據輸入當中，讓系統進行學習。數據包括三寶樂罐裝 Chu-Hi 的食譜配方、人類味覺的評價資料，以及各式香料的特徵等等。

今後只要在該系統輸入「新鮮的檸檬 Chu-Hi」之類的商品概念，AI 就會參考過去數據來自動生成符合條件的食譜配方。

三寶樂提及以往的研發方式，有一大部分是必須仰賴開發人員的感覺，如果相關人員有出現人事異動，累積多年的知識技能也就出現斷層。此外，行銷單位和產品研發之間也需要彼此磨合，都需耗費許多時間。

日本酒類廠商當中，目前麒麟控股 (Kirin) 也有和三菱總合研究所合作，正實驗性的運用 AI 技術來進行商品開發支援。目的也是為了因應消費者愈來愈多元的喜好，要讓商品開發更有效率。