宏捷科Q3純益2.56億元續創23季新高 EPS 1.3元

砷化鎵晶圓代工廠宏捷科 (8086-TW) 今 (3) 日公告第三季財報，受惠新產能開出，加上 PA、物聯網需求維持高檔，單季稅後純益達 2.56 億元，季增 29.5%、年增 67.08%，續創近 23 季新高，但因去年辦理現金增資股本放大，第三季每股純益為 1.3 元，累計上半年純益 6.3 億元，每股賺 3.21 元。

宏捷科第三季合併營收達 12.81 億元，季增 11.44%、年增 30.75%，毛利率 30.33%，季增 1.27 個百分點、年減 0.46 個百分點，營益率 22.63%，季增 1.62 個百分點、年增 0.04 個百分點，稅後純益達 2.56 億元，季增 29.5%、年增 67.08%，每股純益 1.3 元。

累計宏捷科前三季營收 34.96 億元，年增 38%，毛利率 29.17%，年減 2.67 個百分點，營益率 20.88%，年減 2.44%，稅後純益達 6.3 億元，年增 31.7%，每股純益為 3.21 元。

宏捷科表示，第三季 WiFi 客戶受主晶片短缺影響拉貨放緩，空缺產能由其他產品線補上，整體產能利用率雖維持高檔，但從產品營收比重觀察，第三季手機 PA 約占 60-70%、WiFi 應用則下滑至約 30-40%。

展望下半年，宏捷科認為，營運動能仍來自手機 PA、WiFi 需求，但將視客戶需求動態調整產能，也將依既有產能規劃，持續裝置新機台。