矽格Q3每股賺1.92元創新高 前三季超過去年全年

測試廠矽格 (6257-TW) 今 (3) 日公布第三季財報，受惠測試稼動率滿載，不僅營收創新高，獲利也改寫新猷，稅後純益 8.57 億元，年增 71.06%，每股純益 1.92 元，累計前三季每股純益已達 4.74 元，超越去年全年 4.22 元。

矽格第三季營收 46.81 億元，季增 11.32%，年增 41.98%，毛利率 30.65%，季增 0.06 個百分點，年減 1.65 個百分點，營益率 22.38%，季增 0.62 個百分點，年增 0.99 個百分點，稅後純益 8.57 億元，季增 25.11%，年增 71.06%，每股稅後純益 1.92 元。

矽格前三季營收 123.9 億元，年增 39.01%，毛利率 30.03%，年增 0.75 個百分點，營益率 21.36%，年增 2.6 個百分點，稅後純益 21 億元，年增 61.66%，每股稅後純益 4.74 元。

展望後市，矽格看好，現今包括 5G、手機、網通、電源管理、車用等晶片訂單需求持續強勁，集團投資公司及子公司前三季營收均較去年同期成長，機器設備投資也增加，樂觀看待後市營運。