中石化加速減碳腳步 目標2050年前達淨零碳排

威京總部集團今 (3) 日舉辦全新 CIS(企業識別系統) 與 ESG 理念發表會，集團主席沈慶京表示，中石化 (1314-TW) 加速投入減碳，配合國際趨勢，將 2050 年減少 50% 碳排量的目標，調整為 2050 年前達到淨零碳排。

中石化為威京總部集團石化生技事業體代表，近來不斷加速投入減碳行動，設定年減排 2% 目標，過去 10 年來已投入超過數十億元改善設備，年碳排量由 250 萬噸減至 191 萬噸，相當於 1504 座大安森林公園的吸碳量，目標 2050 年前達到淨零碳排。

中石化除逐步於各廠區建物屋頂設置太陽光電外，也評估導入風電的可能，並積極投入綠能材料研發，包括節能防腐塗料、既有材料回收再利用與高效能電池電解液。

中石化以精細化工、土地開發雙主軸發展力求轉型，在房地產開發方面，未來將在京華城舊址興建的商辦大樓，肩負起再造未來化商辦的重責大任，將創造近萬個就業機會。

京華城土地開發案地上建物已拆除，並完成銀行聯貸，由新光銀行籌組，4 年總貸金額 149 億元，利率約 2.25%，與當初規劃相比，少了約 200 億元。