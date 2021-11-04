歡迎來到元宇宙！分析師點名這三檔股票最值得買入

自臉書宣布改名 Meta 後，元宇宙成為熱門話題之一，除了 Meta 之外，還有哪些相關概念股能從這虛擬世界發展中受益？週三 (3 日) 分析師點名三檔股票最值得買入，分別是房地產 VR 科技公司 Matterport、繪圖晶片製造商 Nvidia，以及遊戲公司 Roblox。

臉書上週更名為 Meta，以打造虛擬世界，並進一步將虛擬實境 (VR)、擴增實境 (AR) 與社交媒體結合起來。

「元宇宙」的概念是任何人透過戴上 AR/VR 等穿戴裝置，進入「加強版」的虛擬世界，必需透過許多企業方能打造完整的元宇宙。元宇宙並不是一個新概念，但它正受到更廣泛大眾的關注。

「元宇宙」的理論是任何人透過戴上 AR/VR 等穿戴裝置，進入「加強版」的虛擬世界 (圖片：AFP)

Inside Edge Capital Management 的創始人 Todd Gordon 看好房地產 VR 科技公司 Matterport，Matterport 是一家專門提供 360 度掃描空間 3D 影像技術的公司，市值達 60 億美元左右。

Gordon 稱，這家公司有先占優勢、獲利會很不錯，這是一個基於訂閱的獲利模型，今年收入的一半來自 iOS 和 Galaxy 應用的訂閱。該公司高層表示，到 2025 年，80% 的收入將來自訂閱。

Matterport (MTTR-US) 今年 7 月通過一家特殊目的收購公司 (SPAC) 上市。FactSet 數據，Matterport 預計今年將產生 1.184 億美元的收入，到 2022 年，該數據應會增長近 56%。

ERShares 首席投資策略師 Eva Ados 則將目光投向半導體市場，看好 Nvidia 未來有極大的發展潛能。

Ados 稱：「元宇宙是其中一個原因。事實上，我們認為 Nvidia 將成為繼特斯拉之後市值超過 1 兆美元的股票。」



Ados 解釋：「基礎設施是元宇宙的關鍵，大部分資金會流入這些公司，這就是 Nvidia 優勢所在，該公司是人工智慧 (AI) 和半導體領域的領導者，其晶片和電腦能力是元宇宙的關鍵。」



Nvidia (NVDA-US) 市值約為 6600 億美元，該股是今年半導體領域的最大贏家，今年迄今漲幅達 102%，遠遠超過 VanEck Vectors 半導體 ETF (SMH) 近 28% 的漲幅。

Ados 認為 Roblox 也是值得買入的股票 (圖片：AFP)

Roblox 也是值得買入的元宇宙概念股，Ados 解釋：「大多數創新將來自遊戲，Roblox 已經擁有類似元宇宙的體驗，在遊戲產業中，它是增長最快的公司。」

不走傳統 IPO 路線，Roblox (RBLX-US)，今年 3 月 10 日採取直接上市，參考價定為每股 45 美元，其股價迄今已上漲 12.65%，約每股 78 美元，市值約為 450.46 億美元。