美國10月ISM非製造業PMI升至66.7 寫紀錄新高
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周三 (3 日) 公布美國 10 月 ISM 非製造業採購經理人指數 (PMI) 為 66.7，高於 9 月的 61.9，且創下紀錄新高。儘管需求強勁，勞動力、原物料短缺等供應鏈問題仍為企業構成挑戰。
10 月美國 ISM 非製造業 PMI 細項指數：
- 商業活動生產指數報 69.8，前值 62.3
- 新訂單指數報 69.7，前值 63.5
- 僱傭指數報 51.6，前值 53.0
- 供應商交貨指數報 75.7，前值 68.8
- 存貨指數報 42.2，前值 46.1
- 原物料價格指數報 82.9，前值 77.5
- 未完成訂單指數報 67.3，前值 61.9
- 新出口訂單指數報 62.3，前值 59.5
- 原物料進口指數報 53.3，前值 47.7
- 庫存景氣指數報 37.3，前值 46.3
10 月商業活動生產和新訂單指數均較前月大幅成長，且雙雙寫下 1997 年有紀錄以來最高，幫助推升指數整體表現，僱傭指數則小幅下滑至 51.6。
上月整體指數飆至紀錄新高，部分也反映更長的交貨時間與更高的物價。
10 月供應商交貨指數升至 75.7，為有紀錄以來次高，顯示供應鏈瓶頸持續拉長交貨時間，原物料價格指數也大增至 82.9，創紀錄新高。
在需求強勁、產能受限情況下，10 月未完成訂單指數也升至新高水平，報 67.3，庫存景氣指數則跌至 37.3，為紀錄新低。
ISM 服務業調查委員會主席 Anthony Nieves 表示，沒有跡象顯示需求正在放緩，包含供應鏈中斷、勞動力和原物料短缺等挑戰，正在限制產能並影響業務表現。
Nieves 還稱，在交期拉長情況下，企業紛紛開始提前下單。