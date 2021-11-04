鮑爾保持耐心 市場對明年夏季升息期待卻轉濃

美國聯準會 (Fed) 周三 (3 日) 一如預期宣布 11 月開始縮減購債、每月減少 150 億美元，以此速度代表約八個月後購債計畫結束，Fed 主席鮑爾強調停止收購資產不代表即刻升息，但期貨市場對 Fed 明年夏季升息的期待仍加深。

富國銀行利率主任 Mike Schumacher 說，利率期貨市場原本預測明年夏天有約 75% 機率升息，但聲明出爐後，預測 9 月之前升息的機率升到 100%。市場對明年底前的升息次數不變，為略超過於兩次，2023 年預測升三次。。

Fed 一如預期宣布本月縮減購債，這點已在投資人意料之中，市場現在更想知道何時升息。鮑爾多次表示，購債計畫結束不代表立即升息，他周三重申此立場，強調不願因為收緊政策，阻礙就業市場未來可能的成長，但他同時表示，如果通膨導致有需要升息，Fed 不會退縮。

在決策會後記者會中，鮑爾說：「我們認為現在不是升息的好時機，因為我們希望看到勞動力市場進一步復原。」

根據 Fed 最新決議，目前每月 1200 億美元購債計畫，從本月開始將縮減 150 億美元 (包括 100 億美元美國公債和 50 億美元機構抵押擔保證券)。以此速度推測，八個月過後，Fed 將不再透過資產收購挹注大量流動性。

鮑爾說，這個速度代表 2022 年年中之前，整個資產收購計畫將結束，但 Fed 將觀察經濟展望的變化隨時調整，可能加快也可能放慢步調。

Northern Trust 首席經濟學家 Cark Tannenbaum 說，鮑爾的談話可以被解讀為「鴿派縮表」(dovish tapering)，聽起來像個擔心過快升息的人。