 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

〈美股盤後〉Fed正式啟動Taper 道瓊翻紅刷新高

鉅亨網編譯羅昀玫
〈美股盤後〉Fed正式啟動Taper 道瓊翻紅刷新高 (圖片：AFP)
〈美股盤後〉Fed正式啟動Taper 道瓊翻紅刷新高 (圖片：AFP)
Tag
OLED美股盤後標普那指費半道瓊新冠就業通膨升息債券殖利率拜登鮑爾科技能源TaperFed聯準會縮減購債MBS美債美國公債財報

週三 (3 日) Lyft 等財報提振，小非農數據報喜，美股早盤主指漲跌不一，隨著聯準會 (Fed) 宣布本月稍晚啟動縮減購債 (Taper) 計畫後，道瓊應聲黑翻紅，標普和那指漲幅擴大，特斯拉登新高，終場三大指數續寫新高紀錄，為連續第四個交易日收於創紀錄水平。

數據方面，美國 10 月「小非農」ADP 新增就業 57.1 萬，優於市場普遍預期，且創下 6 月以來最佳表現。

政經消息，聯準會結束為期兩天的利率會議，Fed 決定維持基準利率逼近於零，本月晚些時候啟動縮減購債 (Taper)，每月減幅規模達 150 億美元，並將視需要進行調整。

Fed 強調，投資者不應將 Taper 視為升息即將到來的訊號。Fed 主席鮑爾重申通膨暫時性言論，並拒絕對連任問題給予回應。

全球央行轉鷹之際，但歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德週三表示，有鑑於中期的通膨展望仍會受到控制，ECB 明年不太可能會升息。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2.47 億例，死亡數突破 501 萬例。美國累計確診超過 4622 萬例，累計死亡數超過 74.9 萬。印度累計確診超過 3430 萬例，巴西累計確診 2182 萬例。

週三 (3 日) 美股四大指數表現：

  • 美股道瓊指數上漲 104.95 點，或 0.29%，收 36,157.58 點。
  • 那斯達克指數上漲 161.98 點，或 1.04%，收 15,811.58 點。
  • 標普 500 指數上漲 29.92 點，或 0.65%，收 4,660.57 點。
  • 費城半導體指數上漲 41.3 點，或 1.16%，收 3,590.2 點。
(圖片：AFP)
標普 11 大板塊有 3 大板塊收黑，包括能源、公用事業和工業板塊。非必需消費品、材料和必需消費品板塊領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王齊揚。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.98%；Mata (原臉書) (FB-US) 漲 1.08%；Alphabet(GOOGL-US) 漲 0.80%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.15%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.26%。

道瓊成分股漲多跌少。沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 上漲 3.08%；Nike (NKE-US) 上漲 2.78%；安進 (AMGN-US) 上漲 1.8%；麥當勞 (MCD-US) 漲 0.47%；可口可樂 (KO-US) 漲 0.34%。

費半成分股以 Lattice 和恩智浦表現最佳。Lattice  (LSCC-US) 大漲 5.80%；恩智浦 (NXPI-US) 上漲 4.42%；高通 (QCOM-US) 上漲 2.42%；AMD(AMD-US) 上漲 2.33%；艾司摩爾 (ASML-US) 上漲 2.22%；應材 (AMAT-US) 上漲 1.12%。

台股 ADR 以台積電獨弱。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.09%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.42%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.38%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.03%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 漲 0.98% 至每股 151.49 美元。外傳蘋果因技術問題取消明年推出搭載 OLED 螢幕的 iPad Air 的計畫，但類似的問題也將讓蘋果 MacBook Pro 導入 OLED 螢幕的計畫推遲至 2025 年以後。

特斯拉 (TSLA-US) 上漲 3.57% 至每股 1,213.79 美元，再度登上新高紀錄，摩根大通表示，特斯拉近期漲勢是由機構投資者的看漲期權引爆，而非散戶。

美國共乘平台 Lyft (LYFT-US) 暴漲 8.19% 至每股 49.03 美元。該公司財報獲利與營收超出華爾街預期，因司機和乘客人數的回歸復甦有助於提振業績。

動視暴雪週二宣布延後推出兩款遊戲《鬥陣特攻 2》和《暗黑破壞神 4》，即使該公司最新財報繳出不錯的成績，仍無法提振投資人信心，動視暴雪 (ATVI-US) 暴跌 14.06% 至每股 66.75 美元，創 2008 年 11 月最差單日表現。

經濟數據

  • 美國 10 月 ADP 新增就業報 57.1 萬，預期 40 萬，前值自 56.8 萬下修至 52.3 萬
(圖片：AFP)
(圖片：Zerohedge)
  • 美國 10 月 Markit 服務業 PMI 報 58.7，預期 58.2，前值 58.2
  • 美國 ISM 非製造業 PMI 報 66.7，預期 61.8，前值 61.9
  • 美國 9 月工廠訂單月增率報 0.2%，預期 - 0.1%，前值 1.2%

華爾街分析

Fed 花了數月時間暗示將會縮減購債，這一舉動似乎減輕週三最新聲明帶來的痛苦。

B Riley-National 首席市場策略師 Art Hogan 表示：「這次縮減購債可能是 Fed 政策史上溝通和宣傳的最好舉措。這與 2013 年的情況形成鮮明對比，當時投資者因 Fed 可能調整寬鬆貨幣政策，導致債市混亂的拋售並波及其他市場。」

儘管供應鏈中斷、缺工、高通膨、央行政策和新冠疫情風險持續存在，FactSet 數據顯示，迄今已發布財報的標普成份股企業中，有 80.9% 的企業獲利超出華爾街普遍預期。

LPL Financial 首席市場策略師 Ryan Detrick 表示：「股市就像勁量兔一樣，持續飆升至新高，而且沒有疲倦的跡象，我們理解所有的擔憂，但最重要的是獲利持續優於預期，並有助於證明股市處於當前水平是合理的。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
台積電2330中華電2412日月光投控3711
強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

00898即刻解鎖財富密碼

新醫療湧現大商機，萬元立即輕鬆入手

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

00898即刻解鎖財富密碼

新醫療湧現大商機，萬元立即輕鬆入手

滙豐銀行點綠成金!ESG投資新趨勢

立即了解ESG基金 + 綠色貸款

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

00898即刻解鎖財富密碼

新醫療湧現大商機，萬元立即輕鬆入手

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

00898即刻解鎖財富密碼

新醫療湧現大商機，萬元立即輕鬆入手

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

00898即刻解鎖財富密碼

新醫療湧現大商機，萬元立即輕鬆入手

滙豐銀行點綠成金!ESG投資新趨勢

立即了解ESG基金 + 綠色貸款

left arrow
right arrow

相關新聞