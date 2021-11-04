一文解讀Fed最新決策：Taper真來了、鮑爾鴿派升息論、通膨回落預測

週三 (3 日) 聯準會 (Fed) 結束為期兩天的利率政策會議，一如外界預期，Fed 決定維持基準利率逼近於零 (0% 至 0.25% 區間)，並於本月晚些時候啟動縮減購債 (Taper)。

聯準會最新利率聲明與主席鮑爾記者會重點摘錄如下：

(圖片：AFP)

重點一：Taper 真來了

隨著通膨來襲、全球央行紛紛轉鷹，聯準會本次利率政策事關重大，最新聲明符合 Fed 先前暗示，聯準會本月稍晚將啟動縮減購債 (Taper)。

鑑於自去年 12 月以來經濟朝著委員會目標取得的進一步實質性進展，Fed 會後發布最新聲明宣布，自 11 月開始，聯準會每月縮減購債速度為 150 億美元。

從 11 月中旬開始，聯準會將購買 700 億美元美國公債和 350 億美元抵押擔保證券 (MBS)，到 12 月中旬，購買速度將降至每月 600 億美元公債和 300 億美元 MBS。

該聲明提到，聯準會並未預設 Taper 路線，每個月維持類似縮減 (150 億美元) 速度可能是適合的，但若經濟前景發生變化，Fed 將準備調整。

鮑爾表示，如果經濟如預期般進展，Fed 可能在明年年中前完成縮減購債計畫，但將根據經濟情勢加快或放緩 Taper 速度。

按照 Fed 目前的計畫，Taper 將於 11 月晚些時候開始，並在 2022 年 7 月左右結束。

重點二：通膨暫時性論調不變 明年第二季可能回落

Fed 官員承認物價上漲比預期更長、更持久，但其聲明仍重申通膨暫時性的立場。

該聲明寫道：「通膨上升，很大程度上反映『預料是暫時的因素』，新冠疫情和經濟重啟導致供需失衡，導致一些行業價格大幅上漲。」

Fed 表示全球供應困難增加了通膨風險，鮑爾提到：「隨著大流行消退，供應鏈瓶頸將消退，就業增長將回升。當這種情況發生時，通脹將從今日的高點回落… 我們預測明年第二季、第三季可能回落。」

鮑爾也提到，Fed 將保持警惕，並在必要時採取措施將通膨率推回 2% 的目標。

重點三：預測 2022 年中期實現充分就業

聯準會主席鮑爾週三表示，從許多指標來看，美國勞動力市場非常緊俏，而問題在於，緊俏狀態可以持續多久。

薪資令人不安的上漲，可能會擴大薪資物價盤旋上升 (wage-price spiral) 現象的風險，迫使 Fed 比預期更早採取行動遏制通膨，但鮑爾稱，Fed 官員們目前沒有看到這個情況。

鮑爾預測到明年年中，美國就業市場可能已經改善到足以達到「就業最大化」的水平。

重點四：鮑爾鴿派升息論

聯準會聲明重申，投資者不應將 Taper 視為升息即將到來的訊號，鮑爾也淡化提早升息的可能性。

鮑爾提到：「我們認為可以保持耐心，讓經濟復甦，讓勞動力市場恢復。」「現在不是升息的好時機，因為我們希望看到勞動力市場進一步復甦，有充分的理由認為，隨著 Delta 疫情趨緩，這種情況會發生。」

根據 CME 的 FedWatch 工具顯示，聯邦基金期貨投資人預測 Fed 於 2022 年 6 月首次升息的機率為近 61%，明年底前 Fed 至少會升息兩次。

重點五：鮑爾連任議題

鮑爾任期將於明年 2 月屆滿，他拒絕對提名過程發表評論，美國總統拜登週二表示將很快宣布聯準會下任主席人選。外界猜測，拜登可能依循前總統川普先例，於聯準會 11 月利率會議後宣布。

重點六：炒股風波

正逢白宮考慮是否讓鮑爾連任之際，聯準會多位官員爆發炒股醜聞，導致波士頓美國聯準銀行總裁羅森格倫 (Eric Rosengren) 與達拉斯聯準銀行總裁卡普蘭 (Robert Kaplan) 提前離職。

鮑爾週三回應，Fed 已迅速採取行動收緊股票交易規則，確保這種情況不再發生。

Fed 面臨廣泛批評，有人說這損害了央行信譽，鮑爾回應：「在這個問題上尚無定論，我認為現在說 Fed 的聲譽受損還為時過早。」

市場反應

Fed 利率聲明發布後，美股道瓊、標普收復早盤失地，三大指數週三全數改寫新高，10 年期美債殖利率升至 1.59% 左右，美元指數疲軟。

華爾街分析

Natixis 分析師 Joseph LaVorgna 表示：「我們已公開聽到 Fed 對通膨將像預期那樣迅速回落的信心有所減弱，除了供應鏈中斷之外，情況還會持續一段時間，而週三這份聲明反映了這些現實。」

Northern Trust 首席經濟學家 Carl Tannenbaum 將 Fed 的縮減購債舉措為鴿派，鮑爾有關「現在不是升息的好時機」談話，聽起來像是一個對盡早升息感到緊張的人。

State Street Global Advisors 策略師 Michael Arone 研判，Fed 持續認為通膨是暫時的，這表明他們將在比許多人預期的更長時間內繼續保持低利率。