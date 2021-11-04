浴火重生！Hertz申請「重新IPO」在那斯達克交易 

租車巨擘赫茲 (Hertz) 脫離破產保護後，正力拼重返主要交易所，該公司已在周三 (3 日) 正式申請發行股票，希望以「HTZ」代號成為那斯達克證交所 (Nasdaq) 的成員。

Hertz 在申請文件中形容此舉為「重新首次公開發行」(re-IPO)，根據文件內容，Hertz 目前規劃以每股 25 到 29 美元發行 3710 萬股，所得資金將提供給股東、而非公司運用，主要承銷商為高盛、摩根大通和摩根士丹利。

Hertz 股票去年 10 月從紐約證交所 (NYSE) 下市後，目前在櫃買市場 (OTC) 交易，代號為 HTZZ，該股周三下跌 12.4% 至每股 30.72 美元。

知情人士說，Hertz 預定 8 日 (下周一) 公布股票定價，隔日開始交易。

Hertz 最近成為熱門話題，該公司日前表示將以 42 億美元訂購 10 萬輛特斯拉 Model 3，還與 Uber 敲定合作，提供多達 5 萬輛特斯拉電動車給 Uber 司機租賃使用。但特斯拉執行長馬斯克後來表示，尚未與 Hertz 簽約，雙方說法有出入。

去年因為新冠疫情重創旅遊業，Hertz 在 2020 年 5 月宣告破產，今年 6 月 30 日脫離破產保護。周三這份公開募資文件可以看出其財務情況好轉，例如公司並未出售股票，且 Hertz 打算向承銷商購買 2.5 億至 5 億美元自家股票，約占這次發行股票的 25% 到 50%。

該文件也顯示，今年 5 月在競購戰中勝出的 Knighthead 資本管理公司，這次將出售股票，出售後持股降為 37.2%。

Hertz 成立於 2018 年，是全球最知名租車公司之一，旗下有 Hertz、Dollar 和 Thrifty 品牌，在全球許多地方透過自營、授權或經銷等方式設有據點，包括美國、非洲、亞洲、澳洲、加拿大、加勒比海、歐洲、拉丁美洲、中東和紐西蘭。除了汽車租賃，Hertz 也販售汽車，並涉足汽車共享業務。