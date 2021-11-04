和華爾街對著幹！女股神套現特斯拉 大筆買進Zillow

押注多檔新創公司的方舟投資 (Ark) 創辦人、「女股神」伍德 (Cathie Wood) 週三利用 Zillow 股價大跌，大肆買進這家知名房地產資訊供應平台股票。

Zillow (ZG-US) 週二宣布，由於其演算方式無法準確預測未來的房價，將關閉其房屋翻新轉賣業務，避免收益遭進一步吞噬。

該消息讓分析師大感震驚，其股價週二大跌 11.52% 後，週三再重挫 22.95% 至 65.86 美元，觸及 14 個月低點，但在 Ark Invest 日報顯示已買進 Zillow 288813 股後，該股盤後上揚 3% 以上。

Zillow 表示，過去幾個月房價的波動已經挫傷了 Zillow 準確預測房價的能力，執行長 Rich Barton 週二表示：「我們已經決定，房價的不可預測性遠遠超出了我們的預料，繼續擴大 Zillow Offers 將導致收益和資產負債表波動過大。」

美國房價 7 月中值上漲 18.4%、8 月上漲 14.9%、9 月上漲 18.7%。

「我們的目標是成為造市商，不是成為市場風險承擔者。」Barton 說。

華爾街至少半數券商週三下調了 Zillow 股票目標價和評級。

Wedbush 分析師 Ygal Arounian 將該股的目標價下調了 19 美元，降至 67 美元，並稱 Zillow 以令人震驚的方式結束了一個「雄心勃勃的業務項目」。

券商 Piper Sandler 表示，儘管此舉表明該公司將回歸其輕資產模式，但這是一個重大的戰略轉變，且引起市場質疑 Zillow 的未來方向。

然而，一如當年力排眾議押注全美空軍最龐大的特斯拉 (TSLA-US)，女股神近期繼續減持特斯拉，此回套現後再押注華爾街看衰的 Zillow，市場靜待發展。